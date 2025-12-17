JO 2026 : des milliers d’empreintes de dinosaures retrouvées à proximité d’un site olympique

Des milliers d’empreintes de dinosaures ont été retrouvées à proximité de l’un des sites des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

Une incroyable découverte. Des milliers d’empreintes de dinosaures ont été identifiées par des paléontologues italiens à proximité de l’un des sites des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Retrouvées sur une paroi rocheuse à plus de 2.000 m d’altitude, ces empreintes, qui mesurent jusqu’à 40 centimètres et portent des marques de griffes, s’étendent sur plus de 5 kilomètres dans la vallée glaciaire de Valle di Fraele, près de Bormio qui accueillera les compétitions masculines de ski alpin sur la piste du Stelvio et les épreuves de ski alpinisme.

Una scoperta eccezionale. Migliaia di orme di dinosauri sono emerse dalle rocce del Parco nazionale dello Stelvio, lasciate 210 milioni di anni fa da grandi erbivori che si muovevano in branchi organizzati. Le impronte, ritrovate nella la Valle di Fraele, a pochi chilometri da… pic.twitter.com/KaLa6sEVOe — La Stampa (@LaStampa) December 16, 2025

«Il s’agit de l’un des sites d’empreintes les plus vastes et les plus anciens d’Italie, et parmi les plus spectaculaires que j’aie vus en trente-cinq ans», a confié Cristiano Dal Sasso, paléontologue au musée d’histoire naturelle de Milan, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la région Lombardie. «C’est une véritable ‘vallée des dinosaures’ qui s’étend sur des kilomètres : c’est le plus grand site des Alpes et l’un des plus riches au monde», a-t-il ajouté.

D’après les experts, ces traces ont été laissées par des troupeaux d’herbivores au long cou, probablement des platéosaures, il y a plus de 200 millions d’années. A cette époque, la région était une lagune chaude, idéale pour que les dinosaures se déplacent le long des plages, laissant leurs traces dans la boue près de l’eau.

«Les boues, aujourd’hui transformées en roche, ont permis la conservation de remarquables détails anatomiques des pieds, tels que l’empreinte des doigts et même des griffes», a indiqué Fabio Massimo Petti, ichnologue au musée MUSE de Trente.

À fut et à mesure que la plaque africaine se sont déplacées progressivement vers le nord, fermant et asséchant l'océan Téthys, les roches sédimentaires, qui constituaient le fond marin, se sont plissées, donnant naissance aux Alpes. Et les empreintes fossilisées de dinosaures sont ainsi passées d’une position horizontale à une position verticale sur un versant montagneux.

A moins du deux mois du début des JO 2026 (6-22 février), le président régional Attilio Fontana a qualifié cette impressionnante découverte de «cadeau de l’histoire aux Jeux olympiques et paralympiques.»