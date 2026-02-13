JO 2026 : Lindsey Vonn va subir une quatrième opération

Évacuée par hélicoptère dimanche dernier après avoir lourdement chuté en course, Lindsey Vonn a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle allait subir une quatrième intervention chirurgicale.

Une blessure qui mettra du temps à guérir. La star américaine du ski alpin Lindsey Vonn a annoncé, ce vendredi sur ses réseaux sociaux, qu’elle allait subir une nouvelle intervention chirurgicale à la jambe gauche, la quatrième au total après sa lourde chute.

Dans une vidéo longue d’une minute, Lindsey Vonn a donné de ses nouvelles et a voulu s’adresser à ses fans.

A little update from me… thank you for all the love and support. Helps me so much pic.twitter.com/ui0lfSS064 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 13, 2026

«Ca a été quelques jours très durs à l'hôpital ici mais je me sens enfin davantage moi-même. J'ai encore un long chemin à parcourir», a déclaré la championne olympique 2010 de descente. «Demain, je vais subir une nouvelle opération et, si tout se passe bien, alors je pourrai éventuellement partir et rentrer à la maison», a-t-elle ajouté.

Une grave blessure

Déjà gravement blessée après une chute juste avant les Jeux olympiques d’hiver à Crans-Montana fin janvier, l’Américaine avait tout de même tenu à absolument participer à ce qui devait être ses derniers Jeux d’hiver, même avec le ligament latéral antérieur du genou gauche rompu.

Lors de l’épreuve de descente la semaine dernière, Lindsey Vonn avait lourdement chuté, entraînant une fracture de la jambe gauche. Évacuée de la piste par hélicoptère, la double championne du monde avait été transférée à l'hôpital de Trévise pour y subir une série d’opérations.

Depuis sa chambre, elle a adressé ses encouragements aux athlètes américains participant aux Jeux, dans la lignée des courts messages écrits qu'elle a postés ces derniers jours après des médailles remportées par «Team USA».