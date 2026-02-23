JO 2026 : l’Américaine Lindsey Vonn a pu quitter l’hôpital après avoir évité «l'amputation» de sa jambe

Deux semaines après sa terrible chute lors de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, la skieuse américaine Lindsey Vonn, qui a évité «l'amputation» de sa jambe gauche, a pu quitter l’hôpital.

Un soulagement. Deux semaines après sa terrible chute survenue sur la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, Lindsey Vonn (41 ans), qui était rentrée aux Etats-Unis la semaine passée, a enfin pu quitter l’hôpital après avoir subi pas moins de cinq opérations de la jambe gauche. Sans pour autant regagner son domicile dans l’immédiat.

«Je suis enfin sortie de l’hôpital ! Après presque deux semaines passées alitée à l’hôpital, presque complètement immobilisée, je me sens enfin assez bien pour m’installer dans un hôtel. Ce n’est pas encore chez moi, mais c’est déjà un gros pas en avant !», s’est réjouie l'Américaine dans un post sur son compte Instagram, tout en révélant avoir frôlé l'amputation.

Sa jambe a pu être sauvée grâce à l'intervention du Dr Tom Hackett, qui travaille pour elle et pour l'équipe américaine. Et elle n'a pas manqué de remercier le chirurgien orthopédiste, qui était présent en Italie pour suivre la championne olympique de Vancouver en 2010 après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche contractée dix jours plus tôt à Crans-Montana.

«Quand il y a un trop gros traumatisme dans une partie du corps, le sang reste bloqué et écrase tout le reste, les muscles, les tendons, les nerfs. Il a sauvé ma jambe de l'amputation. Je dis toujours que rien n'arrive par hasard. Si je ne m'étais pas déchiré le ligament croisé antérieur, Tom n'aurait pas été là, il n'aurait pas pu sauver ma jambe», a-t-elle indiqué, affirmant avoir été confrontée à la «blessure la plus extrême et douloureuse» de sa vie.

Lindsey Vonn va désormais se focaliser sur sa convalescence, qui promet de durer de longs mois. «Je vais maintenant me concentrer sur ma rééducation et passer du fauteuil roulant aux béquilles dans quelques semaines. Il faudra environ un an pour que tous les os guérissent puis je déciderai si je veux retirer tout le métal ou non, avant de subir une nouvelle intervention chirurgicale pour enfin réparer mon ligament», a ajouté la skieuse, qui avait pris le risque de se présenter au départ malgré sa blessure au genou.

«La route sera longue, mais j’y arriverai», a conclu Lindsey Vonn, qui a également eu la douleur, ces derniers jours, de perdre chien Leo décédé d’un cancer du poumon. Un optimisme à toute épreuve.