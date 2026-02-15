JO 2026 : Emilien Jacquelin en bronze sur la poursuite, record de médailles battu pour l'équipe de France de biathlon

Deux jours après avoir terminé au pied du podium du sprint, Emilien Jacquelin a décroché la médaille de bronze sur la poursuite de biathlon, ce dimanche, aux JO 2026 de Milan-Cortina, derrière le Suédois Martin Ponsiluoma et le Norvégien Sturla Laegreid.

Il a longtemps été à la lutte pour la médaille d’or. Deux jours après avoir terminé au pied du podium du sprint, Emilien Jacquelin a décroché, ce dimanche, le bronze sur la poursuite de biathlon aux JO 2026 de Milan-Cortina. Le Français a été devancé par le Suédois Martin Ponsiluoma et le Norvégien Sturla Laegreid. Mais s’il affichait un large sourire à l’arrivée, il pouvait nourrir quelques regrets.

❄️ #MilanoCortina2026 | 🇫🇷🥉 MÉDAILLE DE BRONZE POUR ÉMILIEN JACQUELIN !



🥇 Superbe course de Martin Ponsiluoma qui remporte l'or sur cette poursuite !



📺 La poursuite sur France Télévisions : https://t.co/Ne8qRu5Iinpic.twitter.com/Sk9eXLUVwv — francetvsport (@francetvsport) February 15, 2026

Parti en 4e position, Emilien Jacquelin a été irréprochable pendant les trois quarts de la course, aussi bien sur les skis que derrière sa carabine avec une seule faute. Mais alors qu’il s’est présenté en tête avec une trentaine de secondes d’avance lors de son 2e et dernier tir debout, il a commis deux erreurs, synonymes de deux tours de pénalité. Et ses échecs ont profité à Martin Ponsiluoma et Sturla Laegreid.

En difficulté dans le dernier tour, le Tricolore est néanmoins parvenu à conserver sa place sur la 3e marche du podium, en terminant juste devant Eric Perrot, pour décrocher sa toute première médaille olympique individuelle. «Je me suis encore vu terminer quatrième. J’avais envie d'attaquer, de jouer aujourd’hui, c’est chose faite. Le dernier tour a été compliqué. Sturla a mis l’attaque au bon moment. Bravo à lui. Mentalement, ça m’a fait du mal. Plus que physiquement. Et j’ai essayé de me remobiliser pour rester concentré sur ce que j’avais à faire. (…) Tant pis pour l’or, ce sera pour une prochaine fois, mais je suis très fier de cette première médaille individuelle», a-t-il confié au micro de France TV.

Et il s’agit déjà de la 8e médaille depuis le début de ces JO 2026 pour l’équipe de France de biathlon, qui a battu son record établi il y a quatre ans à Pékin (7 médailles). Et la moisson tricolore est sûrement loin d’être fini avec encore la poursuite femmes, la mass-start et les relais.