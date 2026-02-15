JO 2026 : Lindsey Vonn a subi avec une quatrième opération de la jambe

Une semaine après sa violente chute lors de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, la skieuse américaine Lindsey Vonn a subi, samedi, une quatrième opération de la jambe gauche.

Elle est encore repassée sur la table d’opération. Une semaine après sa terrible chute lors de la descente des JO 2026 de Milan-Cortina, Lindsey Vonn (41 ans) a subi, samedi, une quatrième intervention de sa fracture de la jambe gauche. Et elle va bientôt pouvoir retourner dans son pays. «L’opération s’est bien passée ! Heureusement, je vais enfin pouvoir rentrer aux États-Unis ! Une fois de retour, je vous donnerai plus de nouvelles et d’informations sur ma blessure», a écrit la skieuse américaine dans un long message posté sur son compte Instagram.

Elle est également revenue sur les raisons qui l’ont poussée à prendre le départ malgré une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche survenue une semaine plus tôt à Crans-Montana, affirmant être pleinement consciente des risques encourus. «Quand je repense à ma chute, je ne me suis pas tenue au portillon de départ en étant inconsciente des conséquences potentielles. Je savais ce que je faisais. J’ai choisi de prendre un risque. Chaque skieur dans ce portillon de départ a pris le même risque. Parce que même si vous êtes la personne la plus forte du monde, la montagne a toujours le dernier mot», a-t-elle confié.

Et d’ajouter : «J’étais prête à risquer, à me surpasser et à me sacrifier pour quelque chose que je savais être absolument capable de faire. Je prendrai toujours le risque de chuter en donnant le meilleur de moi-même, plutôt que de ne pas skier à mon potentiel et d’avoir des regrets.» Elle a aussi assuré qu’elle était en pleine forme aussi bien physiquement que mentalement.

«Pour être parfaitement honnête, j’étais plus forte physiquement à ce moment-là que je ne l’ai souvent été par le passé. Certainement plus forte que lorsque j’ai mis fin à ma carrière en 2019 où j’ai obtenu une médaille de bronze aux Championnats du monde. Et mentalement... Mentalement, j’étais parfaite. Claire, concentrée, affamée, agressive mais complètement calme… exactement comme je l’avais pratiqué au cours des derniers mois, où j’étais sur le podium dans chaque descente cette saison. (…) Mentalement, j’étais plus prête que jamais. Mais ce n’est pas parce que j’étais prête que cela me garantissait quoi que ce soit. Rien dans la vie n’est garanti», a-t-elle insisté.

Lindsey Vonn attend désormais avec impatience le moment où elle pourra «se tenir en haut de la montagne à nouveau». En attendant, elle va poursuivre sa rééducation qui devrait durer encore de longs mois.