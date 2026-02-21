JO 2026 : opération du cœur, danseuse… tout savoir sur Océane Michelon, championne olympique de la mass start en biathlon

Océane Michelon a décroché l'or sur la mass start de biathlon ce samedi aux JO 2026. Voici ce qu'il faut savoir sur la Française.

3 médailles aux JO 2026

Lors de ces Jeux olympiques de Milan Cortina, Océane Michelon a véritablement explosé aux yeux du grand public. Elle a remporté deux médailles d'or (relais femmes et mass start) et une médaille d'argent (sprint). Elle a marqué les esprits lors de la mass start d'ailleurs.

Opérée du cœur en 2023

Entraînée par Cyril Burdet, Océane Michelon est native de Chambéry et a grandi à Lescheraines, dans le massif des Bauges. En 2021, elle fait une première crise de tachycardie à l'effort avant d’en connaître d’autres par la suite, qui l’ont gênée dans sa progression. Elle est alors opérée du cœur au printemps 2023. Elle a toutefois connu une alerte en janvier 2025 dans le relais féminin sur la piste d’Anterselva.

Avant le biathlon, la danse

Avant d’arpenter les pistes du biathlon, Océane Michelon a commencé son parcours sportif par la danse, à 5 ans, dans son village de Lescheraines. La Savoyarde a touché à plusieurs styles : danse orientale, flamenco, modern jazz, danse de salon, de cabaret, rock, bachata, samba, jive.

Vainqueure de l’IBU Cup

Océane Michelon a remporté l'IBU Cup, le circuit inférieur, lors de la saison 2023-2024. Elle a ensuite montré tout son talent en décrochant la médaille d'argent de la mass-start aux Mondiaux 2025 de Lenzerheide (Suisse). Elle terminera la saison cinquième du classement général de la Coupe du monde avec le dossard bleu de meilleure jeune (-23 ans), signant un podium en Coupe du monde et étant régulièrement dans le top 5.