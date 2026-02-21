Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges on été désignés porte-drapeaux de la France à la cérémonie de clôture de dimanche.
En lice lors de la finale du patinage de vitesse, Mathieu Belloir (7e) et Timothy Loubineaud (11e) n'ont malheureusement jamais été en mesure de lutter pour le podium.
La Marseillaise 🇫🇷 pour le sacre olympique 🏅d'Océane Michelon ❤️
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Océane Michelon remporte la mass start du biathlon ! Deuxième place pour Julia Simon !
Elles apportent à la France ses 22e et 23e médailles dans ces JO 2026.
Le départ de la mass start féminine (12,5km) du biathlon vient d'être donné !
Quatre Françaises en lice :
Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet
Pour sa première édition aux Jeux, le ski alpinisme a réussi aux Bleus. L'équipe tricolore a remporté l'or sur le relais. C'est la 21e médaille de la France dans ces JO.
Le relais mixte du ski-alpinisme est lancé ! L'équipe de France fait partie des favorites.
Johannes Klaebo s’est offert une sixième médaille d’or en six courses dans ces JO en remportant le 50km classique. Il est le premier fondeur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem aux Jeux.
🏅Et à la fin... c'est Johannes Klaebo 🇳🇴 qui gagne ! La légende norvégienne signe le Grand Chelem olympique : 6⃣ titres olympiques sur 6⃣ épreuves !
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Terence Tchiknavorian termine bien cette session de ski cross en prenant la cinquième place finale. Il remporte la petite finale. C'est l'Italien Simone Deromedis qui s'offre l'or dans la grande finale.
Terence Tchiknavorian échoue aux portes de la finale. Il n'y aura pas de médaille pour les Français. Il disputera la petite finale dans quelques minutes.
Terence Tchiknavorian s'est qualifié pour les demi-finales du ski cross. Youri Duplessis-Kergomard, qui était dans la même manche, est éliminé.
Les huitièmes de finale du ski cross hommes débutent à l'instant à Milan-Cortina.
Les fondeurs se sont élancés pour l'épreuve du 50km !
❄️ #MilanoCortina2026 | 🎿 Top départ du 50 km classique hommes en ski de fond !
🇳🇴 Johannes Klaebo va-t-il réaliser un sextuplé historique ? Nos quatre relayeurs français médaillés d'argent sont également engagés !
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Le Norvégien Johannes Klaebo , légende de la discipline, vise une médaille d'or sur cette épreuve !
Plus d'informations à venir...