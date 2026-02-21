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En directJO 2026 : Océane Michelon en or sur la mass start du biathlon, Julia Simon en argent

[REUTERS/Matthew Childs]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Pour l’avant-dernière journée des JO 2026, ce samedi 21 février, il y aura du biathlon, du ski alpinisme ou encore du hockey sur glace et du bobsleigh. Suivez notre direct.
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Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges porte-drapeaux

Lou Jeanmonnot et Mathis Desloges on été désignés porte-drapeaux de la France à la cérémonie de clôture de dimanche.

Pas de médaille au patinage de vitesse

En lice lors de la finale du patinage de vitesse, Mathieu Belloir (7e) et Timothy Loubineaud (11e) n'ont malheureusement jamais été en mesure de lutter pour le podium.

Sur les réseaux
La magnifique Marseillais pour Océane Michelon
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Océane Michelon en or sur la mass start !!!

Océane Michelon remporte la mass start du biathlon ! Deuxième place pour Julia Simon !

Elles apportent à la France ses 22e et 23e médailles dans ces JO 2026.

C'est parti pour la mass start !

Le départ de la mass start féminine (12,5km) du biathlon vient d'être donné !

Quatre Françaises en lice :

Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet

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Les Français prennent l'or en ski alpinisme

Pour sa première édition aux Jeux, le ski alpinisme a réussi aux Bleus. L'équipe tricolore a remporté l'or sur le relais. C'est la 21e médaille de la France dans ces JO.

C'est parti pour le ski-alpinisme

Le relais mixte du ski-alpinisme est lancé ! L'équipe de France fait partie des favorites.

Johannes Klaebo dans l’histoire

Johannes Klaebo s’est offert une sixième médaille d’or en six courses dans ces JO en remportant le 50km classique. Il est le premier fondeur de l’histoire à réaliser le Grand Chelem aux Jeux.

Terence Tchiknavorian remporte la petite finale

Terence Tchiknavorian termine bien cette session de ski cross en prenant la cinquième place finale. Il remporte la petite finale. C'est l'Italien Simone Deromedis qui s'offre l'or dans la grande finale.

Pas de Français en finale du ski cross

Terence Tchiknavorian échoue aux portes de la finale. Il n'y aura pas de médaille pour les Français. Il disputera la petite finale dans quelques minutes.

Un seul Français en demi-finale du ski cross

Terence Tchiknavorian s'est qualifié pour les demi-finales du ski cross. Youri Duplessis-Kergomard, qui était dans la même manche, est éliminé.

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Les huitièmes de finale du ski cross hommes débutent

Les huitièmes de finale du ski cross hommes débutent à l'instant à Milan-Cortina. 

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Les fondeurs se sont élancés pour le 50km !

Les fondeurs se sont élancés pour l'épreuve du 50km !

Le Norvégien Johannes Klaebo , légende de la discipline, vise une médaille d'or sur cette épreuve !

Pour l’avant-dernière journée des JO 2026, il y aura du biathlon, du ski alpinisme ou encore du hockey sur glace et du bobsleigh

Plus d'informations à venir...

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