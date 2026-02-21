Les fondeurs se sont élancés pour le 50km !

Les fondeurs se sont élancés pour l'épreuve du 50km !

❄️ #MilanoCortina2026 | 🎿 Top départ du 50 km classique hommes en ski de fond !



🇳🇴 Johannes Klaebo va-t-il réaliser un sextuplé historique ? Nos quatre relayeurs français médaillés d'argent sont également engagés !



➡️ Suivez la course en direct : https://t.co/2YyyGIAfdopic.twitter.com/uk1xvuZfVB — francetvsport (@francetvsport) February 21, 2026

Le Norvégien Johannes Klaebo , légende de la discipline, vise une médaille d'or sur cette épreuve !