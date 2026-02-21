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Ligue des champions : devant l'UEFA, Gianluca Prestianni assure ne pas avoir proféré d’insulte raciste à Vinicius mais «homophobe»

La scène s'est déroulée au stade de la Luz de Benfica. [REUTERS/Rodrigo Antunes]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Entendu par l’UEFA, Gianluca Prestianni, joueur de Benfica, aurait assuré avoir prononcé une insulte homophobe et non raciste à Vinicius en Ligue des champions.

Une défense pour le moins étrange. D’après des informations d’ESPN, l’UEFA a ouvert une enquête sur les insultes racistes présumées de Gianluca Prestianni contre Vinicius Jr lors du barrage aller des play-offs de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), le joueur argentin a indiqué à l’instance européenne qu’il avait prononcé des insultes homophobes et non racistes.

Selon la chaîne américaine, le finaliste de la dernière Coupe du monde U20, remportée par le Maroc contre l’Argentine, a soutenu ne pas avoir traité de singe (mono en espagnol) mais plutôt de tapette (maricon en espagnol).

Le règlement de l’UEFA souligne que toute personne qui «porte atteinte à la dignité humaine pour quelque motif que ce soit, y compris la couleur de peau, la race, la religion, l'origine ethnique, le sexe ou l'orientation sexuelle» risque «une suspension d'au moins dix matches ou pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée».

Kylian Mbappé a dénoncé les insultes racistes d'un joueur de Benfica contre Vinicius Jr.
Sur le même sujet «Je l’ai entendu dire cinq fois que c’était un singe» : Kylian Mbappé remonté après les insultes racistes visant Vinicius Jr en Ligue des champions Lire

Pour rappel, mardi dernier, le match avait été arrêté pendant plusieurs minutes par l’arbitre français François Letexier. Depuis, plusieurs personnalités du football se sont exprimés sur le sujet.

Ligue des ChampionsFootballRacismehomophobie

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