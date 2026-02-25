Coupe du monde 2026 : pourquoi un match de l’équipe de France prévu à Boston est-il menacé ?

L’équipe de France doit affronter la Norvège, le 26 juin prochain, à Boston lors de son 3e match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Pas certain que le match ait lieu dans la plus grande ville du Massachusetts.

La ville de Boston accueillera-t-elle la Coupe du monde 2026 ? Le doute est permis à moins de quatre mois du coup d’envoi de la compétition organisée aux Etats-Unis ainsi qu’au Mexique et au Canada. Situé dans la ville de Foxborough (Massachusetts), à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Boston, le Gillette Stadium (65.000 places) doit accueillir sept matchs du Mondial, dont la 3e rencontre de la phase de groupes de l’équipe de France, le 26 juin prochain, contre la Norvège. Mais leur tenue dans l’enceinte habituelle des New England Patiots (NFL) est menacée.

«Ce n'est pas la responsabilité de la ville»

La commune de 18.000 habitants refuse de prendre en charge les dépenses liées à la sécurité, qui s’élèveraient à 6,6 millions d’euros, a rapporté Bloomberg. «Ce n’est pas la responsabilité de la ville», a martelé le président du conseil municipal de la ville dans le média américain. Le maire aurait également menacé la Fifa de ne pas lui accorder la licence obligatoire pour organiser des matchs de football.

Et un ultimatum, qui court jusqu’au 17 mars, a été fixé par la ville à l’instance internationale ainsi qu’aux propriétaires du stade et aux organisateurs du Mondial. Passé cette date, il sera très compliqué d’acquérir et d’installer à temps l’ensemble des infrastructures de sécurité nécessaires. Et cette situation n’est pas nouvelle. En octobre dernier, le président des Etats-Unis Donald Trump était monté au créneau et avait menacé l’État du Massachusetts de déplacer les sept matchs si une solution n’était pas trouvée pour régler ces problèmes d’organisation.

Avant la Coupe du monde et d’affronter la Norvège, l’équipe de France doit effectuer une tournée aux Etats-Unis lors de la prochaine trêve internationale, prévue fin mars, avec deux matchs amicaux contre le Brésil (26 mars) à… Foxborough, puis face à la Colombie, trois jours plus tard (29 mars), à Landover (Maryland).