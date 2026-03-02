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Football : un ancien joueur du FC Barcelone parvient à quitter l’Iran en voiture après 16 heures de route vers la Turquie

Munir El Haddadi avait rejoint l'Iran en septembre dernier. [Pressinphoto / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu’il évolue en Iran, Munir El Haddadi, ancien joueur du FC Barcelone, est parvenu à quitter le pays en voiture après un voyage de 16 heures vers la Turquie.

Un ouf de soulagement. La situation devenant très critique entre Iran, Israël et les États-Unis, beaucoup ont dû fuir ou sont restés bloqués en raison de la fermeture de l’espace aérien. Les sportifs sont également touchés. Le championnat iranien a été complètement interrompu et certains joueurs ont tenté de quitter le pays.

C’est le cas de Munir El Haddadi. L’ancien joueur du Barça, qui portait les couleurs de l’Esteghlal FC, a vu son vol annulé à cause des bombardements alors qu’il était prêt à décoller. Il a dû prendre la voiture pour un trajet périlleux de 16 heures jusqu’à la frontière turque, comme l’a raconté Marca.

«Je tiens à remercier tout le monde pour les messages et la sollicitude concernant ma situation en Iran. Hier, nous avions l’intention de quitter le pays par avion, mais nous avons finalement été évacués et n’avons pas pu décoller», a-t-il écrit sur Instagram.

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Depuis septembre 2025, l’international marocain de 30 ans avait rejoint le club iranien, premier du championnat. 

FootballFC BarceloneIranTurquieguerre en Iran

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