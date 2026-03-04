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Jeux paralympiques 2026 : le programme complet des JOP 2026 de Milan-Cortina

Les JOP 2026 se déroulent du mercredi 4 au dimanche 15 mars. [REUTERS/Claudia Greco/File Photo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après les JO, place aux Jeux paralympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina à partir du 6 mars et jusqu’au 15 mars. Voici le programme complet.

Mercredi 4 mars

Curling sur chaise
19h05 : double mixte, Italie - Corée du Sud
19h05 : double mixte, Japon - Chine
19h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Estonie
19h05 : Lettonie - États-Unis

Jeudi 5 mars

Curling sur chaise
10h05 : double mixte, Chine - Lettonie
10h05 : double mixte, Estonie - Italie
10h05 : double mixte, Japon : États-Unis
10h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Corée du Sud
19h05 : double mixte, États-Unis - Estonie
19h05 : double mixte, Corée du Sud - Japon
19h05 : double mixte, Lettonie - Grande-Bretagne
19h05 : double mixte, Italie - Chine

Vendredi 6 mars

Curling sur chaise

9h05 : double mixte, Japon - Italie
9h05 : double mixte, Grande-Bretagne - États-Unis
9h05 : double mixte, Chine - Corée du Sud
9h05 : double mixte, Estonie - Lettonie
19h00 : Cérémonie d’ouverture

Samedi 7 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Lettonie
9h35 : équipes mixtes, États-Unis -Chine
9h35 : équipes mixtes, Norvège - Suède
14h35 : double mixte, Corée du Sud-États-Unis
14h35 : double mixte, Chine - Estonie
14h35 : double mixte, Italie - Lettonie
14h35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie
18h30 : équipes mixtes, Italie - Canada

Para-biathlon

10h00 : sprint femmes assis
10h35 : sprint hommes assis
12h00 : sprint femmes debout
13h15 : sprint femmes déficience visuelle
13h50 : sprint hommes déficience visuelle

Para-hockey

10h05 : République tchèque - Japon, groupe B
13h35 : Chine - Allemagne, groupe A
17h05 : États-Unis - Italie, groupe A
20h35 : Canada - Slovaquie, groupe B

Para-ski alpin

9h30 : descente femmes
10h50 : descente hommes

Para-snowboard cross

11h00 : femmes SB-LL2
11h21: hommes SB-LL2

Dimanche 8 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Italie - Chine
9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Norvège
9h35 : équipes mixtes, Canada - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Grande-Bretagne - Chine
14h35 : double mixte, Lettonie - Corée du Sud
14h35 : double mixte, Estonie - Japon
14h35 : double mixte, États-Unis - Italie
18h35 : équipes mixtes, Canada-Norvège
18h35 : équipes mixtes, Chine - Corée du Sud
18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Italie

Para-biathlon

10h00 : individuel femmes assis
10h30 : individuel hommes assis
12h10 : individuel femmes debout
12h30 : individuel hommes debout
13h15 : individuel femmes malvoyantes
14h00 : individuel hommes malvoyants

Para-snowboard

11h00 : huitième de finale hommes et femmes SB-LL2
11h33 : quarts de finale hommes et femmes SB-LL2
12h15 : snowboardcross, demi-finales hommes
12h30 : petite finale femmes SB-LL2
12h32 : finale femmes SB-LL2
12h35 : petite finale hommes SB-UL
12h38 : finale hommes SB-UL
12h41 : petite finale hommes SB-LL1
12h44 : finale hommes SB-LL1
12h47 : petite finale hommes SB-LL2
12h49 : petite finale hommes SB-LL2

Lundi 9 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Suède - États-Unis
9h35 : équipes mixtes, Canada - Lettonie
9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Italie
9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Lettonie - Japon
14h35 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Corée du Sud - Estonie
18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Slovaquie
18h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Suède
18h35 : équipes mixtes ,États-Unis - Lettonie
18h35 : équipes mixtes, Norvège - Chine

Para-hockey

10h05 : Chine - Italie, groupe A
13h35 : République tchèque - Slovaquie, groupe B
17h05 : Allemagne - États-Unis, groupe A
20h35 : Japon - Canada, groupe B

Para-ski alpin

9h30 : Super-G femmes déficience visuel
10h50 : Super-G hommes déficience visuel
11h00 Super-G femmes et hommes assis et debout

Mardi 10 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Chine - Canada
9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Norvège
9h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Italie
14h35 : double mixte, demi-finales
18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Chine
18h35 : équipes mixtes, Italie - Norvège
18h35 : équipes mixtes, Suède - Canada
18h35 : équipes mixtes, Slovaquie - États-Unis

Para-hockey

10h05 : Italie - Allemagne, groupe A
13h35 : États-Unis - Chine, groupe A
17h05 : Canada - République tchèque, groupe B
20h35 : Slovaquie - Japon, groupe B

Para-ski alpin

9h00 : Super combiné femmes, run 1
10h10 : Super combiné hommes, run 1
13h00 : Super combiné femmes, run 2
13h50 : Super combiné hommes, run 2

Para-ski de fond

9h45 : sprint classique femmes
10h35 : ski classique hommes

Mercredi 11 mars

Curling sur chaise

9h05 : équipes mixtes, États-Unis - Corée du Sud
9h05 : équipes mixtes, Suède -Slovaquie
9h05 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Chine
9h05 : équipes mixtes, Lettonie - Norvège
14h35 : double mixte, finale
14h35 : double mixte, petite finale
20h05 : équipes mixtes, Slovaquie - Canada
20h05 : équipes mixtes, Lettonie - Grande-Bretagne
20h05 : équipes mixtes, Italie - Suède

Para-ski de fond

9h45 : 10 km classique femmes
11h45 : 10 km classique femmes

Jeudi 12 mars

Curling sur chaise

13h30 : équipes mixtes, Canada - Corée du Sud
13h35 : équipes mixtes, Chine - Suède
13h35 : équipes mixtes, Norvège - États-Unis
13h35 : équipes mixtes, Italie - Lettonie
18h35 : équipes mixtes, Chine - Slovaquie
18h35 : équipes mixtes, Norvège - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Italie
18h35 : équipes mixtes, Canada - États-Unis

Para-hockey

14h35 : matchs de classement des places 5 à 8

Para-ski alpin

9h00 : Slalom géant femmes, 1er run
12h30 : slalom géant femmes, 2e run

Vendredi 13 mars

Curling sur chaise

10h05 : équipes mixtes, demi-finales
18h35 : équipes mixtes, petite finale

Para-biathlon

10h00 : sprint poursuite femmes
10h15 : sprint poursuite hommes
12h30 : sprint poursuite femmes, finale
12h45 : sprint poursuite hommes, finale

Para-hockey

14h35 : demi-finale
19h05 : demi-finale

Para-ski alpin

9h00 : slalom géant hommes, 1er run
12h30 : slalom géant hommes, 2e run
14h30 : slalom géant assis et debout

Samedi 14 mars

Para-ski alpin

9h00 : slalom femmes, 1er run
13h00 : slalom femmes, 2e run
14h00 : slalom assis et debout

Para ski de fond

10h00 : relais mixte 4 x 2,5 km
11h15 : relais open 4 x 2,5 km

Para snowboard

10h00 : banked slalom femmes SB-LL2, 1er run
10h22 : banked slalom hommes, SB-UL, 1er run
10h44 : banked slalom hommes, SB-LL1, 1er run
11h06 : banked slalom hommes, SB-LL2, 1er run
11h50 : banked slalom femmes SB-LL2, 2e run
12h12 : banked slalom hommes, SB-UL, 2e run
12h34 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run
12h56 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run

Para hockey sur glace

12h05 : match de classement 7-8
16h05 : match de classement 5-6

Curling sur chaise

15h05 : équipe mixte finale

Dimanche 15 mars

Para ski alpin

9h00 : slalom hommes, 1er run
12h00 : slalom hommes, 2e run
13h00 : slalom hommes assis et debout

Para ski de fond
9h00 : 20 km femmes
9h15 : 20 km hommes
10h20 : 20 km libre femmes
10h30 : 20 km libre hommes
11h15 : 20 km femmes libre VI
11h55 : 20 km hommes libre VI

Para hockey sur glace
12h05 : match pour la médaille de bronze
16h05 : finale
19h00 : Cérémonie de clôture

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