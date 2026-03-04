Jeux paralympiques 2026 : le programme complet des JOP 2026 de Milan-Cortina

Après les JO, place aux Jeux paralympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina à partir du 6 mars et jusqu’au 15 mars. Voici le programme complet.

Mercredi 4 mars

Curling sur chaise

19h05 : double mixte, Italie - Corée du Sud

19h05 : double mixte, Japon - Chine

19h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Estonie

19h05 : Lettonie - États-Unis

Jeudi 5 mars

Curling sur chaise

10h05 : double mixte, Chine - Lettonie

10h05 : double mixte, Estonie - Italie

10h05 : double mixte, Japon : États-Unis

10h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Corée du Sud

19h05 : double mixte, États-Unis - Estonie

19h05 : double mixte, Corée du Sud - Japon

19h05 : double mixte, Lettonie - Grande-Bretagne

19h05 : double mixte, Italie - Chine

Vendredi 6 mars

Curling sur chaise

9h05 : double mixte, Japon - Italie

9h05 : double mixte, Grande-Bretagne - États-Unis

9h05 : double mixte, Chine - Corée du Sud

9h05 : double mixte, Estonie - Lettonie

19h00 : Cérémonie d’ouverture

Samedi 7 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Lettonie

9h35 : équipes mixtes, États-Unis -Chine

9h35 : équipes mixtes, Norvège - Suède

14h35 : double mixte, Corée du Sud-États-Unis

14h35 : double mixte, Chine - Estonie

14h35 : double mixte, Italie - Lettonie

14h35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne

18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Bretagne

18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie

18h30 : équipes mixtes, Italie - Canada

Para-biathlon

10h00 : sprint femmes assis

10h35 : sprint hommes assis

12h00 : sprint femmes debout

13h15 : sprint femmes déficience visuelle

13h50 : sprint hommes déficience visuelle

Para-hockey

10h05 : République tchèque - Japon, groupe B

13h35 : Chine - Allemagne, groupe A

17h05 : États-Unis - Italie, groupe A

20h35 : Canada - Slovaquie, groupe B

Para-ski alpin

9h30 : descente femmes

10h50 : descente hommes

Para-snowboard cross

11h00 : femmes SB-LL2

11h21: hommes SB-LL2

Dimanche 8 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Italie - Chine

9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Norvège

9h35 : équipes mixtes, Canada - Grande-Bretagne

14h35 : double mixte, Grande-Bretagne - Chine

14h35 : double mixte, Lettonie - Corée du Sud

14h35 : double mixte, Estonie - Japon

14h35 : double mixte, États-Unis - Italie

18h35 : équipes mixtes, Canada-Norvège

18h35 : équipes mixtes, Chine - Corée du Sud

18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Italie

Para-biathlon

10h00 : individuel femmes assis

10h30 : individuel hommes assis

12h10 : individuel femmes debout

12h30 : individuel hommes debout

13h15 : individuel femmes malvoyantes

14h00 : individuel hommes malvoyants

Para-snowboard

11h00 : huitième de finale hommes et femmes SB-LL2

11h33 : quarts de finale hommes et femmes SB-LL2

12h15 : snowboardcross, demi-finales hommes

12h30 : petite finale femmes SB-LL2

12h32 : finale femmes SB-LL2

12h35 : petite finale hommes SB-UL

12h38 : finale hommes SB-UL

12h41 : petite finale hommes SB-LL1

12h44 : finale hommes SB-LL1

12h47 : petite finale hommes SB-LL2

12h49 : petite finale hommes SB-LL2

Lundi 9 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Suède - États-Unis

9h35 : équipes mixtes, Canada - Lettonie

9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Italie

9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Grande-Bretagne

14h35 : double mixte, Lettonie - Japon

14h35 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne

14h35 : double mixte, Corée du Sud - Estonie

18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Slovaquie

18h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Suède

18h35 : équipes mixtes ,États-Unis - Lettonie

18h35 : équipes mixtes, Norvège - Chine

Para-hockey

10h05 : Chine - Italie, groupe A

13h35 : République tchèque - Slovaquie, groupe B

17h05 : Allemagne - États-Unis, groupe A

20h35 : Japon - Canada, groupe B

Para-ski alpin

9h30 : Super-G femmes déficience visuel

10h50 : Super-G hommes déficience visuel

11h00 Super-G femmes et hommes assis et debout

Mardi 10 mars

Curling sur chaise

9h35 : équipes mixtes, Chine - Canada

9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Norvège

9h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Italie

14h35 : double mixte, demi-finales

18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Chine

18h35 : équipes mixtes, Italie - Norvège

18h35 : équipes mixtes, Suède - Canada

18h35 : équipes mixtes, Slovaquie - États-Unis

Para-hockey

10h05 : Italie - Allemagne, groupe A

13h35 : États-Unis - Chine, groupe A

17h05 : Canada - République tchèque, groupe B

20h35 : Slovaquie - Japon, groupe B

Para-ski alpin

9h00 : Super combiné femmes, run 1

10h10 : Super combiné hommes, run 1

13h00 : Super combiné femmes, run 2

13h50 : Super combiné hommes, run 2

Para-ski de fond

9h45 : sprint classique femmes

10h35 : ski classique hommes

Mercredi 11 mars

Curling sur chaise

9h05 : équipes mixtes, États-Unis - Corée du Sud

9h05 : équipes mixtes, Suède -Slovaquie

9h05 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Chine

9h05 : équipes mixtes, Lettonie - Norvège

14h35 : double mixte, finale

14h35 : double mixte, petite finale

20h05 : équipes mixtes, Slovaquie - Canada

20h05 : équipes mixtes, Lettonie - Grande-Bretagne

20h05 : équipes mixtes, Italie - Suède

Para-ski de fond

9h45 : 10 km classique femmes

11h45 : 10 km classique femmes

Jeudi 12 mars

Curling sur chaise

13h30 : équipes mixtes, Canada - Corée du Sud

13h35 : équipes mixtes, Chine - Suède

13h35 : équipes mixtes, Norvège - États-Unis

13h35 : équipes mixtes, Italie - Lettonie

18h35 : équipes mixtes, Chine - Slovaquie

18h35 : équipes mixtes, Norvège - Grande-Bretagne

18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Italie

18h35 : équipes mixtes, Canada - États-Unis

Para-hockey

14h35 : matchs de classement des places 5 à 8

Para-ski alpin

9h00 : Slalom géant femmes, 1er run

12h30 : slalom géant femmes, 2e run

Vendredi 13 mars

Curling sur chaise

10h05 : équipes mixtes, demi-finales

18h35 : équipes mixtes, petite finale

Para-biathlon

10h00 : sprint poursuite femmes

10h15 : sprint poursuite hommes

12h30 : sprint poursuite femmes, finale

12h45 : sprint poursuite hommes, finale

Para-hockey

14h35 : demi-finale

19h05 : demi-finale

Para-ski alpin

9h00 : slalom géant hommes, 1er run

12h30 : slalom géant hommes, 2e run

14h30 : slalom géant assis et debout

Samedi 14 mars

Para-ski alpin

9h00 : slalom femmes, 1er run

13h00 : slalom femmes, 2e run

14h00 : slalom assis et debout

Para ski de fond

10h00 : relais mixte 4 x 2,5 km

11h15 : relais open 4 x 2,5 km

Para snowboard

10h00 : banked slalom femmes SB-LL2, 1er run

10h22 : banked slalom hommes, SB-UL, 1er run

10h44 : banked slalom hommes, SB-LL1, 1er run

11h06 : banked slalom hommes, SB-LL2, 1er run

11h50 : banked slalom femmes SB-LL2, 2e run

12h12 : banked slalom hommes, SB-UL, 2e run

12h34 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run

12h56 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run

Para hockey sur glace

12h05 : match de classement 7-8

16h05 : match de classement 5-6

Curling sur chaise

15h05 : équipe mixte finale

Dimanche 15 mars

Para ski alpin

9h00 : slalom hommes, 1er run

12h00 : slalom hommes, 2e run

13h00 : slalom hommes assis et debout

Para ski de fond

9h00 : 20 km femmes

9h15 : 20 km hommes

10h20 : 20 km libre femmes

10h30 : 20 km libre hommes

11h15 : 20 km femmes libre VI

11h55 : 20 km hommes libre VI

Para hockey sur glace

12h05 : match pour la médaille de bronze

16h05 : finale

19h00 : Cérémonie de clôture