Jeux paralympiques 2026 : le programme complet des JOP 2026 de Milan-Cortina

Après les JO, place aux Jeux paralympiques d’hiver 2026 de Milan-Cortina à partir du 6 mars et jusqu’au 15 mars. Voici le programme complet.
Mercredi 4 mars
Curling sur chaise
19h05 : double mixte, Italie - Corée du Sud
19h05 : double mixte, Japon - Chine
19h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Estonie
19h05 : Lettonie - États-Unis
Jeudi 5 mars
Curling sur chaise
10h05 : double mixte, Chine - Lettonie
10h05 : double mixte, Estonie - Italie
10h05 : double mixte, Japon : États-Unis
10h05 : double mixte, Grande-Bretagne - Corée du Sud
19h05 : double mixte, États-Unis - Estonie
19h05 : double mixte, Corée du Sud - Japon
19h05 : double mixte, Lettonie - Grande-Bretagne
19h05 : double mixte, Italie - Chine
Vendredi 6 mars
Curling sur chaise
9h05 : double mixte, Japon - Italie
9h05 : double mixte, Grande-Bretagne - États-Unis
9h05 : double mixte, Chine - Corée du Sud
9h05 : double mixte, Estonie - Lettonie
19h00 : Cérémonie d’ouverture
Samedi 7 mars
Curling sur chaise
9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Lettonie
9h35 : équipes mixtes, États-Unis -Chine
9h35 : équipes mixtes, Norvège - Suède
14h35 : double mixte, Corée du Sud-États-Unis
14h35 : double mixte, Chine - Estonie
14h35 : double mixte, Italie - Lettonie
14h35 : double mixte, Japon - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Slovaquie
18h30 : équipes mixtes, Italie - Canada
Para-biathlon
10h00 : sprint femmes assis
10h35 : sprint hommes assis
12h00 : sprint femmes debout
13h15 : sprint femmes déficience visuelle
13h50 : sprint hommes déficience visuelle
Para-hockey
10h05 : République tchèque - Japon, groupe B
13h35 : Chine - Allemagne, groupe A
17h05 : États-Unis - Italie, groupe A
20h35 : Canada - Slovaquie, groupe B
Para-ski alpin
9h30 : descente femmes
10h50 : descente hommes
Para-snowboard cross
11h00 : femmes SB-LL2
11h21: hommes SB-LL2
Dimanche 8 mars
Curling sur chaise
9h35 : équipes mixtes, Italie - Chine
9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Norvège
9h35 : équipes mixtes, Canada - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Grande-Bretagne - Chine
14h35 : double mixte, Lettonie - Corée du Sud
14h35 : double mixte, Estonie - Japon
14h35 : double mixte, États-Unis - Italie
18h35 : équipes mixtes, Canada-Norvège
18h35 : équipes mixtes, Chine - Corée du Sud
18h35 : équipes mixtes, États-Unis - Italie
Para-biathlon
10h00 : individuel femmes assis
10h30 : individuel hommes assis
12h10 : individuel femmes debout
12h30 : individuel hommes debout
13h15 : individuel femmes malvoyantes
14h00 : individuel hommes malvoyants
Para-snowboard
11h00 : huitième de finale hommes et femmes SB-LL2
11h33 : quarts de finale hommes et femmes SB-LL2
12h15 : snowboardcross, demi-finales hommes
12h30 : petite finale femmes SB-LL2
12h32 : finale femmes SB-LL2
12h35 : petite finale hommes SB-UL
12h38 : finale hommes SB-UL
12h41 : petite finale hommes SB-LL1
12h44 : finale hommes SB-LL1
12h47 : petite finale hommes SB-LL2
12h49 : petite finale hommes SB-LL2
Lundi 9 mars
Curling sur chaise
9h35 : équipes mixtes, Suède - États-Unis
9h35 : équipes mixtes, Canada - Lettonie
9h35 : équipes mixtes, Slovaquie - Italie
9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Lettonie - Japon
14h35 : double mixte, Italie - Grande-Bretagne
14h35 : double mixte, Corée du Sud - Estonie
18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Slovaquie
18h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Suède
18h35 : équipes mixtes ,États-Unis - Lettonie
18h35 : équipes mixtes, Norvège - Chine
Para-hockey
10h05 : Chine - Italie, groupe A
13h35 : République tchèque - Slovaquie, groupe B
17h05 : Allemagne - États-Unis, groupe A
20h35 : Japon - Canada, groupe B
Para-ski alpin
9h30 : Super-G femmes déficience visuel
10h50 : Super-G hommes déficience visuel
11h00 Super-G femmes et hommes assis et debout
Mardi 10 mars
Curling sur chaise
9h35 : équipes mixtes, Chine - Canada
9h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Norvège
9h35 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Italie
14h35 : double mixte, demi-finales
18h35 : équipes mixtes, Lettonie - Chine
18h35 : équipes mixtes, Italie - Norvège
18h35 : équipes mixtes, Suède - Canada
18h35 : équipes mixtes, Slovaquie - États-Unis
Para-hockey
10h05 : Italie - Allemagne, groupe A
13h35 : États-Unis - Chine, groupe A
17h05 : Canada - République tchèque, groupe B
20h35 : Slovaquie - Japon, groupe B
Para-ski alpin
9h00 : Super combiné femmes, run 1
10h10 : Super combiné hommes, run 1
13h00 : Super combiné femmes, run 2
13h50 : Super combiné hommes, run 2
Para-ski de fond
9h45 : sprint classique femmes
10h35 : ski classique hommes
Mercredi 11 mars
Curling sur chaise
9h05 : équipes mixtes, États-Unis - Corée du Sud
9h05 : équipes mixtes, Suède -Slovaquie
9h05 : équipes mixtes, Grande-Bretagne - Chine
9h05 : équipes mixtes, Lettonie - Norvège
14h35 : double mixte, finale
14h35 : double mixte, petite finale
20h05 : équipes mixtes, Slovaquie - Canada
20h05 : équipes mixtes, Lettonie - Grande-Bretagne
20h05 : équipes mixtes, Italie - Suède
Para-ski de fond
9h45 : 10 km classique femmes
11h45 : 10 km classique femmes
Jeudi 12 mars
Curling sur chaise
13h30 : équipes mixtes, Canada - Corée du Sud
13h35 : équipes mixtes, Chine - Suède
13h35 : équipes mixtes, Norvège - États-Unis
13h35 : équipes mixtes, Italie - Lettonie
18h35 : équipes mixtes, Chine - Slovaquie
18h35 : équipes mixtes, Norvège - Grande-Bretagne
18h35 : équipes mixtes, Corée du Sud - Italie
18h35 : équipes mixtes, Canada - États-Unis
Para-hockey
14h35 : matchs de classement des places 5 à 8
Para-ski alpin
9h00 : Slalom géant femmes, 1er run
12h30 : slalom géant femmes, 2e run
Vendredi 13 mars
Curling sur chaise
10h05 : équipes mixtes, demi-finales
18h35 : équipes mixtes, petite finale
Para-biathlon
10h00 : sprint poursuite femmes
10h15 : sprint poursuite hommes
12h30 : sprint poursuite femmes, finale
12h45 : sprint poursuite hommes, finale
Para-hockey
14h35 : demi-finale
19h05 : demi-finale
Para-ski alpin
9h00 : slalom géant hommes, 1er run
12h30 : slalom géant hommes, 2e run
14h30 : slalom géant assis et debout
Samedi 14 mars
Para-ski alpin
9h00 : slalom femmes, 1er run
13h00 : slalom femmes, 2e run
14h00 : slalom assis et debout
Para ski de fond
10h00 : relais mixte 4 x 2,5 km
11h15 : relais open 4 x 2,5 km
Para snowboard
10h00 : banked slalom femmes SB-LL2, 1er run
10h22 : banked slalom hommes, SB-UL, 1er run
10h44 : banked slalom hommes, SB-LL1, 1er run
11h06 : banked slalom hommes, SB-LL2, 1er run
11h50 : banked slalom femmes SB-LL2, 2e run
12h12 : banked slalom hommes, SB-UL, 2e run
12h34 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run
12h56 : banked slalom hommes, SB-LL2, 2e run
Para hockey sur glace
12h05 : match de classement 7-8
16h05 : match de classement 5-6
Curling sur chaise
15h05 : équipe mixte finale
Dimanche 15 mars
Para ski alpin
9h00 : slalom hommes, 1er run
12h00 : slalom hommes, 2e run
13h00 : slalom hommes assis et debout
Para ski de fond
9h00 : 20 km femmes
9h15 : 20 km hommes
10h20 : 20 km libre femmes
10h30 : 20 km libre hommes
11h15 : 20 km femmes libre VI
11h55 : 20 km hommes libre VI
Para hockey sur glace
12h05 : match pour la médaille de bronze
16h05 : finale
19h00 : Cérémonie de clôture