Jeux paralympiques 2026 : Arthur Bauchet en or après une incroyable remontée sur le combiné, huit médailles pour la France

Champion en titre, Arthur Bacuhet a décroché l’or, ce mardi, sur le super combiné des Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina, alors qu’Aurélie Richard a été médaillée d’argent également en combiné et Benjamin Daviet s’est paré de bronze en ski de fond.

Il a pris une revanche éclatante. Au lendemain de sa chute sur le Super-G, Arthur Bauchet a conservé, ce mardi, son titre sur le super combiné pour offrir à la délégation française sa 2e médaille d’or aux Jeux paralympiques 2026 de Milan-Cortina après Cécile Hernandez. Déjà sacré il y a quatre ans à Pékin, le Français, déjà médaillé d’argent en descente en Italie, a réalisé une magnifique remontée pour être couronné.

❄️ #MilanoCortina2026 | C'est L'OR pour Arthur Bauchet !🥇



Malgré un pouce dans le plâtre, notre Français décroche la médaille d'or sur le super combiné ! 👏🇫🇷



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Seulement cinquième après le Super-G, à plus de deux secondes du favori Aleksei Bugaev, Arthur Bauchet, qui avait le pouce droit dans un plâtre, a réalisé le meilleur temps en slalom et profité de la chute du Russe pour monter sur la plus haute marche du podium. «C’est fou ! J’y croyais au fond de moi, mais je savais qu’il fallait un miracle. J’ai clairement eu du bol», a-t-il lâché à l’arrivée.

Son compatriote Oscar Burnham, 3e après le Super-G, a lui eu moins de chance, échouant au pied du podium. «Finir encore quatrième ça fait mal… J’aurais tellement voulu faire podium avec Arthur», a-t-il regretté.

Aurélie Richard a elle poursuivi sa moisson avec une 3e médaille d’argent, décrochée également en combiné, en autant de courses de l’autre côté des Alpes, alors que Benjamin Daviet s’est paré du bronze sur l’épreuve du sprint en ski de fond. La onzième médaille paralympique de sa carrière aux Jeux d’hiver. Au terme de cette journée, la France compte huit médailles avec deux en or ainsi qu’en bronze et quatre en argent.