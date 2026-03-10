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Football : un ancien joueur de l’OM arrêté pour suspicion de coups et blessures en Angleterre

Joey Barton est réputé pour fair parler de lui, même à l'époque où il était joueur. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Joey Barton, ancien joueur de l’OM, été placé en garde à vue ce mardi, pour suspicion de coups et blessures à la suite d’une bagarre dans un club de golf en Angleterre.

Il fait encore parler de lui. Ce mardi, le Daily Mail Sport a révélé que Joey Barton, ancien international anglais passé par l’Olympique de Marseille notamment, «a été placé en garde à vue». L’ancien joueur, âgé de 43 ans, aurait été arrêté «pour suspicion de coups et blessures à la suite d’une bagarre dans un club de golf» près de Liverpool.

Un porte-parole de la police du Merseyside a indiqué au média britannique qu’un homme de 50 ans et un autre de 43 ans ont tous deux été arrêtés, soupçonnés de blessures volontaires. «Ils sont tous deux actuellement en garde à vue où ils seront interrogés par les enquêteurs, a-t-il ajouté. Une enquête est en cours concernant cet incident.»

Toujours selon le Daily Mail Sport, «une dispute a éclaté à l’intérieur du Huyton and Prescot Golf Club, il semblerait qu’une arme ait été ensuite apportée de l’extérieur du bâtiment et que Barton ait pu agir en légitime défense».

Yaw Yeboah (à gauche) avait signé au LAFC en 2025 avant de voir son contrat rompu en janvier.
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Un homme a été blessé au visage et aux côtes. Il a été transporté à l’hôpital le plus proche.

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