Football : deux joueurs de Major League Soccer suspendus à vie pour des paris sportifs

Deux joueurs, qui ont évolué en Major League Soccer, ont été suspendus à vie par le championnat nord-américain de football pour des paris sportifs.

Ils ne remettront plus les pieds sur un terrain du championnat nord-américain de football. L’international ghanéen Yaw Yeboah (28 ans) et l’Américain, natif du Ghana, Derrick Jones (29 ans) ont été suspendus à vie par la MLS pour des paris sportifs en 2024 et 2025. «La Major League Soccer a suspendu à vie Derrick Jones et Yaw Yeboah, qui ne sont actuellement sous contrat avec aucun club de la MLS, pour violation de la politique de jeu de la MLS», a indiqué, dans un communiqué, l’organisation.

Les deux joueurs ont parié sur certains de leurs propres matchs, notamment en octobre 2024. Ils avaient misé sur le fait que Derrick Jones écope d’un carton jaune. Et ce dernier avait bien été averti. Si «aucun élément ne permet de conclure que ces paris ont affecté le résultat d’un match», la MLS a estimé que «les joueurs, suspendus provisoirement depuis octobre, ont probablement partagé des informations confidentielles avec d’autres parieurs», sur leur intention d’écoper un carton jaune.

Formé à Manchester City et passé par Lille (2015-2016), Yaw Yeboah avait rejoint la MLS et le Columbus Crew en 2022. Il avait ensuite signé au LAFC en 2025 avant de voir son contrat rompu en janvier et de rebondir en Chine en février. Derrick Jones a lui joué pour Philadelphie, Nashville, Houston, Charlotte puis le Columbus Crew, qu’il avait rejoint en 2024 juste après son titre de champion. Alors qu’il est actuellement sans club, cette affaire pourrait ne pas l’aider à trouver une nouvelle équipe.