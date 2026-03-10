«J’ai vraiment très bien travaillé cet hiver» : le cycliste Ewen Costiou fait le point après son arrivée chez Groupama-FDJ United

Arrivé cet hiver chez Groupama-FDJ United, le coureur cycliste breton Ewen Costiou, l'une des étoiles montantes du cyclisme français, s'est confié à CNEWS sur son début de saison, sa progression et son rôle dans sa nouvelle équipe.

Après l'arrêt définitif de l'équipe Arkéa - B&B Hotels, le jeune coureur cycliste français, Ewen Costiou, a trouvé un nouveau point d'ancrage cet hiver au sein de la formation Groupama‑FDJ United. À seulement 23 ans, le Breton s’est déjà imposé comme un solide coureur de courses par étapes. Vainqueur de l’Étoile de Bessèges en 2026 et du Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine en 2025, il a également joué un rôle précieux auprès de Kévin Vauquelin lors du dernier Tour de France, où le Normand a pris la 7e place au classement général.

Après son début de saison réussi, couronné donc d'une victoire au classement général de l'Étoile de Bessèges, le Breton a pris, ce dimanche, le départ de la 84e édition de Paris-Nice en tant que coéquipier de luxe de David Gaudu. CNEWS l'a rencontré quelques heures avant le Grand départ de la Course au soleil. Après deux étapes, Ewen Costiou pointe à la 53e place du classement général, dans le même temps que les grandissimes favoris de la course : Juan Ayuso et Jonas Vingegaard.

Est-ce que vous avez l’impression d'avoir franchi un cap depuis le dernier Tour de France ?

Un cap, je ne sais pas trop. Mais c’est vrai que j’ai bien progressé. L’équipe Arkéa - B&B Hotels m’avait aussi donné davantage de responsabilités l'an dernier, ce qui m’a permis de me montrer davantage à l’avant, notamment sur le Tour de France. Pour moi, ce n’est pas forcément un cap, c’est surtout une progression logique dans la continuité de mon parcours.

Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) gagne le chrono final (10,3km) de l'Étoile de Bessèges ! Le Français (23 ans), qui s'impose devant son coéquipier Maxime Decomble pour 5", renverse également Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) pour l'emporter au général ! #EDB2026pic.twitter.com/QRIdljI28T — Le Gruppetto (@LeGruppetto) February 8, 2026

Votre Passage chez Groupama-FDJ United marque-t-il un nouveau tournant dans votre carrière ?

Oui, forcément. J’ai changé d’entraîneur et d’équipe, donc ça représente quand même un gros changement, même si ça reste une équipe française. J’ai vraiment très bien travaillé cet hiver, plus que les années précédentes, et je pense que ça se voit sur ce début de saison. J’ai de bonnes sensations et j’espère que ça va continuer, notamment sur Paris-Nice.

Sur Paris-Nice, avec David Gaudu, on a la possibilité de faire un bon classement général tous les deux Ewen Costiou

Votre victoire sur le classement général de l’Étoile de Bessèges a-t-elle eu un effet libérateur chez vous ?

Oui, ça m’a rassuré. Gagner tôt dans la saison confirme que le travail de l’hiver a porté ses fruits. Mais les grosses courses arrivent maintenant, et c’est là qu’il faudra être au rendez-vous. Sur Paris-Nice, avec David Gaudu, on a la possibilité de faire un bon classement général tous les deux. Je serai à l’affût et on verra ce que ça donne. Si je devais viser une étape, je dirais la dernière, celle qui arrive à Nice. Je l’ai bien reconnue et elle se termine pas très loin de là où j’habite désormais. Donc forcément, ce serait sympa d’y tenter quelque chose.

Sur le contre-la-montre par équipes, la différence va se faire sur des détails, à quel point le matériel, notamment les pneus, joue-t-il un rôle à ce niveau ?

C’est hyper important, surtout pour la confiance. Si on n’est pas en confiance avec son matériel, c’est compliqué de prendre des risques en course, de choisir les bonnes trajectoires ou d’attaquer dans les descentes. Les pneus, par exemple, c’est un élément clé. On travaille beaucoup dessus lors des stages avec le staff pour trouver les bons réglages, et ensuite on garde cette base tout au long de la saison. Les pneus Continental, ce sont des pneus que j’utilise depuis très longtemps, même quand j’étais cadet et junior. C’est une marque que je connais très bien et en laquelle j’ai vraiment confiance.