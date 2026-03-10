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L’impressionnante voiture de luxe offerte par Jake Paul à sa compagne Jutta Leerdam (vidéo)

Le couple avait fait sensation lors des JO 2026. [ANP / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après ses deux médailles aux JO 2026, la patineuse néerlandaise Jutta Leerdam a reçu une voiture de luxe de la part de son fiancé, le boxeur Jake Paul.

L’amour n’a pas de prix. C’est en tout cas ce que Jake Paul a voulu montrer à sa compagne Jutta Leerdam. Un peu plus de deux semaines après avoir décroché l’or sur 1000m et l’argent sur 500m aux Jeux olympiques de Milan Cortina 2026, la patineuse sur glace néerlandaise a a reçu un cadeau de la part du boxeur et YouTubeur américain ce lundi, une voiture de luxe.

«Uniquement le meilleur pour ma reine, a écrit le frère de Logan en légende d’une vidéo sur Instagram. Elle a travaillé dur pour l’or et l’argent, alors je lui ai offert une Mercedes Classe G (de couleur) bronze.»

«Je l’adore. Je ne peux pas le croire, tellement beau», s’est exprimée la star de sa discipline.

Si le prix du modèle offert par Jake Paul n’est pas connu, la Brabus classe G commence à un peu plus de 160.000 euros, sans option.

Jutta Leerdam a décroché une médaille d'or et une autre en argent aux JO 2026.
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Aucun souci pour celui qui avait touché 79 millions d’euros lors de sa défaite contre Anthony Joshua il y a quelques mois. 

Jake PaulVidéoBoxeSport

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