JO 2026 : la compagne de Jake Paul, double médaillée à Milan-Cortina, met sa combinaison aux enchères, elle trouve preneur pour une somme exorbitante

Médaillée d’or sur 1.000 m et d’argent sur 500 m en patinage de vitesse aux JO 2026 de Milan-Cortina, la Néerlandaise Jutta Leerdam, compagne de Jake Paul, a vendu sa combinaison aux enchères. Et elle s’est vendue près de 200.000 euros.

Elle a été l’une des stars des JO 2026. Connue pour être la compagne de Jake Paul, Jutta Leerdam (27 ans) a participé à la moisson de médailles des Pays-Bas (20 dont 10 en or), qui ont terminé à la 3e place au tableau des médailles derrière la Norvège (41) et les Etats-Unis (33). La Néerlandaise a décroché l’or sur 1.000 m en patinage de vitesse avec en prime un nouveau record olympique (1’12’’31) et l’argent sur 500 m juste derrière sa compatriote Femke Fok.

Et la combinaison de Jutta Leerdam a été mise aux enchères dans le cadre d’une collaboration entre le comité olympique néerlandais et le site d’enchères d’équipements sportifs MatchWornShirt. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a connu un franc succès, particulièrement le dernier jour. Le prix de la tenue, portée et signée par la championne olympique, s'est envolé pour atteindre la somme de 195.000 euros avec pas moins de 34 enchères lors de la dernière heure. Et l’heureux acquéreur est un Néerlandais.

Une veste de l’athlète néerlandaise a également trouvé preneur pour 4.826 euros et un bandeau dédicacé est lui parti pour 1.520 euros. Au total, ce sont plus de 200.000 euros qui ont été récoltés au cours de cette vente aux enchères.

Selon la presse néerlandaise, tous les bénéfices de cette vente devraient être reversées au club de patinage de Pijnacker, où Jutta Leerdam a fait ses débuts. L’argent servira notamment à la rénovation du club house et au développement «des champions de demain».