Carabao Cup : Arsenal et Manchester City, nouveaux ennemis du football anglais ?

Arsenal et Manchester City ont rendez-vous ce dimanche en finale de la Carabao Cup, à Wembley (Londres). Les deux clubs anglais se disputeront le premier titre de l'année 2026, avant de se retrouver sur plusieurs autres tableaux.

Une rivalité naissante. Cette saison plus que jamais, les Gunners d'Arsenal et les Citizens de Manchester sont à la lutte pour dominer le football anglais. Encore en course dans les trois compétitions nationales, les deux équipes vont en découdre dans un premier tableau, la Carabao Cup, ce dimanche, à 17h30.

Arsenal, tout juste qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, pourra compter sur une forme étincelante, avec 5 victoires et 1 nul sur ses 6 derniers matchs. Manchester City, au contraire, devra rebondir après sa déconvenue subie face au Real Madrid en Coupe d'Europe ainsi que son nul décevant concédé sur la pelouse de West Ham, samedi 14 mars.

Manchester City espère retrouver le sourire avant le sprint final

Pep Guardiola devra également faire avec une défense amoindrie, elle qui ne pourra compter ni sur Joško Gvardiol, victime d'une fracture du tibia depuis plusieurs semaines, ni sur Marc Guehi, recruté lors du mercato d'hiver. Il est indisponible pour cette rencontre en raison du règlement anglais : un joueur ayant déjà porté les couleurs d'une équipe dans la compétition ne peut jouer pour un deuxième club.

Cette première rencontre au sommet intervient alors que les deux équipes dominent également le championnat anglais, où les Londoniens compte 9 points d'avance (et un match supplémentaire) sur les Skyblues. Dans cette course effrénée, une date a été cochée par les deux effectifs : le 19 avril. A cette occasion, les deux équipes auront encore une fois rendez-vous, à l'Etihad Stadium, pour le compte de la 33e journée de Premier League.

Encore en lice dans l'autre coupe nationale, la prestigieuse FA Cup, Arsenal et Manchester City pourraient même s'affronter une troisième fois en cette fin de saison. A condition qu'ils passent d'abord le stade des quarts de finale, Arsenal devant se débarrasser de Southampton et Manchester City de Liverpool.

Si ces matchs sont particulièrement attendus par les joueurs, ils le sont tout autant du côté des fans, galvanisés par certains précédents encore dans les mémoires respectives.

Arsenal-Manchester City, un match qui sent la poudre

Si les joueurs de Manchester City ont enchaîné les succès ces dernières années, remportant notamment quatre des cinq derniers championnats d'Angleterre, ils ont connu un exercice 2024-2025 compliqué. Lors de celui-ci, ils ont encaissé une sévère défaite (5-1) à l'Emirates Stadium. Lors de celle-ci, le jeune anglais Myles Lewis-Skelly n'a pas manqué de chambrer ses rivaux en reproduisant la célébration habituellement réalisée par Erling Haaland.

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Avant celle-ci, certains joueurs de Manchester City, notamment l'attaquant norvégien, avaient provoqué la colère des Gunners en célébrant massivement leur égalisation en toute fin de rencontre lors de leur match aller cette même saison. A l'issue de la rencontre, Erling Haaland avait notamment conseillé à Mikel Arteta et ses joueurs de «rester humble» («stay humble»). Une phrase qui a largement été reprise et fait le tour des réseaux sociaux.

La saison précédente, le Ballon d'Or 2024 Rodri avait critiqué la «mentalité» des Gunners, pointant du doigt leur volonté de «ne pas perdre, mais pas de gagner» contre Manchester City. Une autre déclaration devenue célèbre qui n'est pas sans démontrer à quel point Arsenal, bien qu'encore loin des succès collectifs connus par Manchester City dans les années 2000, est devenu un rival incontournable pour les hommes de Pep Guardiola.

Deux clubs au coude à coude depuis plusieurs années

En effet, lors des trois dernières saisons, ces rencontres ont également connu un niveau de tension dû à l'enjeu grandissant autour de ces matchs. En effet, pour la quatrième édition de Premier League de suite, Arsenal et Manchester City se classeront en fin de saison parmi les trois meilleures places. En 2022-2023 et 2023-2024, ils se sont même disputés le titre jusqu'aux toutes dernières journées, les Gunners, deuxièmes lors des trois dernières saisons, ne parvenant pas encore à devancer le club de Manchester.

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Mais cette année, Arsenal espère rompre le mauvais sort et enfin terminer l'exercice 2025-2026 sur la plus haute marche du podium. Pour réussir à devancer les Mancuniens, Arsenal veut créer une dynamique vertueuse. «Ça pourrait bien être le début de quelque chose», a expliqué le milieu de terrain Declan Rice au micro de SkySports. «Il s'agit du premier trophée que l'on peut remporter. Si on le gagne, cela pourrait créer une dynamique qui pourrait nous mener loin», a ajouté ce dernier.

Bien plus qu'un titre en jeu, les deux équipes espèrent donc prendre un avantage sportif et psychologique décisif en vue d'une fin de saison qui s'annonce particulièrement disputée.