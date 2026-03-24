Equipe de France : voici le luxueux avion des Bleus pour la Coupe du monde 2026 (photo)

Pour leur tournée aux Etats-Unis, où ils affronteront le Brésil puis la Colombie, les joueurs de l’équipe de France ont embarqué, ce mardi, à bord d’un luxueux avion qu'ils utiliseront également pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain.

Les Bleus sont parés au décollage. Les joueurs de l’équipe de France se sont envolés, ce mardi, pour les Etats-Unis, où ils disputeront deux matchs amicaux contre le Brésil à Foxborough (jeudi) et la Colombie à Landover (dimanche) avant d'y retourner, l'été prochain, pour la Coupe du monde 2026 l’été prochain (11 juin-19 juillet). Et ils ont embarqué à bord d’un luxueux avion de la compagnie aérienne «La Compagnie» avec laquelle la Fédération française de football a signé un partenariat jusqu’au 31 juillet prochain.

Crédit : La Compagnie

«Ce partenariat avec une compagnie aérienne française, reconnue pour son excellence, la qualité de son service et sa capacité à innover, permettra à notre Équipe de France de voyager dans les meilleures conditions et ainsi d’aborder au mieux les grandes échéances qui l’attendent», s’est félicité, dans un communiqué, le président de la FFF Philippe Diallo.

Crédit : La Compagnie

Pour traverser l’Atlantique, les hommes de Didier Deschamps ont pris place dans l’un des deux Airbus A321neo détenus par le transporteur français, basé à Arcueil (Val-de-Marne) et spécialiste des vols en classe 100% affaires. L’appareil, pouvant accueillir jusqu’à 244 passagers, a été configuré pour offrir «un confort optimal» avec 76 sièges se transformant en lits spacieux (192 cm) dotés d'un surmatelas épais et moellleux, un système de divertissement innovant avec un écran de près de 40 cm proposant une sélection variée de films et musiques ou encore un accès Wi-Fi haut débit gratuit et illimité pendant toute la durée du vol.

Crédit : La Compagnie

Les Tricolores pourront également bénéficier d’un service de restauration gourmande et de saison élaborée en partenariat avec des chefs français de renom. La compagnie française se veut également respectueuse de l’environnement avec «un aéronef plus silencieux, plus performant et qui permet une réduction sensible des émissions de CO2 à hauteur de 30% en moins par rapport à la flotte précédente».

Un argument qui a son importance pour des Bleus qui devraient être amenés à beaucoup voyager. La France disputera son premier match, le 16 juin, contre le Sénégal à New York, avant de jouer, le 22 juin, à Philadelphie et d’affronter la Norvège, le 26 juin, à Boston, où se situe son camp de base. Et en fonction de son parcours dans la compétition, elle pourrait effectuer d’autres déplacements. Jusqu’à la finale à New York ?