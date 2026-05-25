«Merci de rendre les rêves possibles» : la vive émotion de Stan Wawrinka après son élimination pour son dernier Roland-Garros (vidéo)

Ce lundi, Stan Wawrinka a été éliminé lors du premier tour de Roland-Garros. Le Suisse faisait sa dernière apparition en carrière aux Internationaux de France.

L’émotion était très forte. Vainqueur du tournoi en 2015, le Suisse Stanislas Wawrinka a été éliminé ce lundi au premier tour de Roland-Garros 2026, qu'il disputait pour la dernière fois de sa carrière.

A 41 ans, le Vaudois s'est incliné (6-3, 3-6, 6-3, 6-4) face au Néerlandais Jesper de Jong. L’ancien n°3 mondial, retombé au 113e rang, disputait son 21e Roland-Garros et a été salué comme il se doit par le public venu en nombre sur le court Simonne-Mathieu.

A l’issue de ce match de 3h04, «Stan the Man» a eu droit à une cérémonie, accompagnée de vidéos de certains de ses amis et des grands noms du circuit comme Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ou Gaël Monfils.

A few of Stan Wawrinka's friends wanted to share a few words 🫶#RolandGarrospic.twitter.com/VbQ7kWwHXM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2026

«C’est dur, je n’ai pas envie de vous dire au revoir ici. J’ai envie de remercier toutes les personnes qui travaillent pour le tournoi. Tout ce que vous faites pour le tennis est incroyable. C’est grâce à Roland Garros que j’ai grandi avec un objectif, celui de pouvoir y participer un jour. Merci de rendre les rêves possibles avec un tournoi comme Roland Garros.»

Stan Wawrinka a remporté trois tournois du Grand Chelem dans sa carrière : l’Open d’Australie 2014, Roland Garros 2015 et de l’US Open 2016.