Coupe du monde 2026 : quand auront lieu les 3 cérémonies d’ouverture et où les voir ?

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 sera donné le 11 juin prochain, de nombreux supporters scrutent déjà le calendrier des matchs… mais aussi celui des cérémonies d’ouverture. Et pour cause, cette édition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique proposera trois shows distincts. Voici le programme pour ne rien manquer devant son écran.

Mexique : premier coup d’envoi à Mexico le 11 juin

La toute première cérémonie d’ouverture aura lieu le jeudi 11 juin dans l’antre mythique du stade Azteca de Mexico, avant la rencontre Mexique - Afrique du Sud. Plusieurs stars fouleront la pelouse parmi lesquelles Tyla, J Balvin, Danny Ocean, Alejandro Fernández ou encore le groupe de rock Maná. Dans l’Hexagone, les festivités débuteront aux alentours de 19h30 et seront diffusées sur M6 ainsi que sur beIN SPORTS.

États-Unis : Katy Perry en tête d’affiche à Los Angeles le 12 juin

Le lendemain, le vendredi 12 juin, les États-Unis sortiront à leur tour le grand jeu au SoFi Stadium d’Inglewood, avant le match États-Unis - Paraguay. Katy Perry sera la tête d’affiche de ce show XXL aux côtés de Future, Lisa, Anitta, Rema ou encore de la chanteuse sud-africaine Tyla. Mais en raison du décalage horaire, il faudra jouer les prolongations côté français. La cérémonie sera diffusée dans la nuit du 12 au 13 juin, vers 2h du matin, uniquement sur beIN SPORTS.

Canada : Toronto fait vibrer les tribunes le 12 juin

Le Canada proposera lui-aussi sa propre cérémonie d’ouverture le vendredi 12 juin, au BMO Field de Toronto, avant la rencontre Canada - Bosnie-Herzégovine. Plusieurs artistes ont été annoncés, dont Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna et le DJ Sanjoy. Sans oublier le rappeur français Vegedream, à qui l’on doit le tube «Ramenez la Coupe à la maison» en 2018. Les téléspectateurs français pourront suivre ce troisième show dès 19h30 sur les chaînes M6 et beIN SPORTS.