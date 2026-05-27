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Formule 1 : quelle est cette marque de luxe qui va devenir sponsor titre de l’écurie Alpine ?

Alpine va devenir Gucci Racing Alpine Formula One Team à partir de 2027. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi 27 mai, l’écurie de Formule 1 Alpine et la marque de luxe Gucci, ont annoncé leur collaboration à partir de la saison 2027.

Le luxe dans les paddocks. Ce mercredi, Gucci, qui appartient au groupe Kering, a indiqué qu’elle allait devenir le nouveau sponsor titre d’Alpine en Formule 1, à partir de la saison 2027.

«À partir du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2027, nous courrons en tant que «Gucci Racing Alpine Formula One Team» et concourrons aux couleurs de Gucci, peut-on lire sur le communiqué. Ce sera la première fois qu'une maison de couture de luxe devient partenaire de titre d'une équipe engagée au sommet du sport automobile, la Formule 1.»

Après le groupe LVMH, qui est partenaire mondial et officiel de la Formule 1 depuis 2025, c’est donc désormais le n°2 mondial de l’industrie du luxe, qui fait son arrivée dans les paddocks.

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Le groupe Renault est l'actionnaire majoritaire de l'écurie basée à Enstone (Royaume-Uni). A noter que l’ancien patron de la marque au losange, l'Italien Luca de Meo a quitté le constructeur automobile à l'été 2025 pour prendre la direction générale du groupe de luxe Kering, présidé par François-Henri Pinault et qui possède Gucci.

Formule 1AlpineGucciSportSports mécaniques

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