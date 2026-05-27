Formule 1 : quelle est cette marque de luxe qui va devenir sponsor titre de l’écurie Alpine ?

Ce mercredi 27 mai, l’écurie de Formule 1 Alpine et la marque de luxe Gucci, ont annoncé leur collaboration à partir de la saison 2027.

Le luxe dans les paddocks. Ce mercredi, Gucci, qui appartient au groupe Kering, a indiqué qu’elle allait devenir le nouveau sponsor titre d’Alpine en Formule 1, à partir de la saison 2027.

Luxury takes the grid: Gucci announces title partnership with Alpine Formula One Team starting next season.



From the 2027 FIA Formula One World Championship, we will race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ and compete in Gucci colours. This will be the first time a luxury… pic.twitter.com/cpl61VrvVP — Alpine Cars (@alpinecars) May 27, 2026

«À partir du Championnat du monde de Formule 1 FIA 2027, nous courrons en tant que «Gucci Racing Alpine Formula One Team» et concourrons aux couleurs de Gucci, peut-on lire sur le communiqué. Ce sera la première fois qu'une maison de couture de luxe devient partenaire de titre d'une équipe engagée au sommet du sport automobile, la Formule 1.»

GUCCI RACING



Gucci and Alpine join forces in a new Formula One partnership, with the team set to race as ‘Gucci Racing Alpine Formula One Team’ from the 2027 FIA Formula One World Championship. The collaboration introduces Gucci Racing, a new business and experiential… pic.twitter.com/C7ibZFZ2H6 — gucci (@gucci) May 27, 2026

Après le groupe LVMH, qui est partenaire mondial et officiel de la Formule 1 depuis 2025, c’est donc désormais le n°2 mondial de l’industrie du luxe, qui fait son arrivée dans les paddocks.

Le groupe Renault est l'actionnaire majoritaire de l'écurie basée à Enstone (Royaume-Uni). A noter que l’ancien patron de la marque au losange, l'Italien Luca de Meo a quitté le constructeur automobile à l'été 2025 pour prendre la direction générale du groupe de luxe Kering, présidé par François-Henri Pinault et qui possède Gucci.