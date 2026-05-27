Ligue des champions : une bonne nouvelle pour le PSG avant sa finale contre Arsenal

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, samedi 30 mai à Budapest (Hongrie), le Paris Saint-Germain a enregistré une double bonne nouvelle ce mardi.

A l’entraînement avec deux retours. Le PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement ce mardi après-midi après deux jours de repos accordés par Luis Enrique avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, samedi.

Et les yeux étaient rivés sur deux hommes qui ont effectué leur retour : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Respectivement blessés au mollet et à la cuisse, l’attaquant et le latéral droit ont repris l’entraînement collectif avec le reste du groupe.

Le Ballon d’Or était sorti peu avant la demi-heure de jeu lors du dernier match de la saison face au Paris FC (3-1), le 17 mai dernier. Il avait été mis au repos quelques jours. De son côté, le Marocain avait quitté ses partenaires en fin match lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich (5-4) le 28 avril.

Ils devraient tous les deux être présents mercredi et jeudi matin pour les ultimes séances parisiennes avant de rejoindre Budapest vendredi matin.