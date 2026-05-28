Roland-Garros 2026 : la terrible blessure de l’Américaine Hailey Baptiste, évacuée sur une chaise roulante (vidéo)

Mercredi à Roland-Garros, l’Américaine Hailey Baptiste a été évacuée sur une chaise roulante après avoir été victime d’une terrible blessure en plein match.

Une image que l’on n’aime pas voir. Opposée à la Chinoise Wang Wiyu mercredi lors du deuxième tour de Roland-Garros 2026, l’Américaine Hailey Baptiste a été contrainte de déclarer forfait avant la fin du premier set alors qu’elle était menée 5-4.

La 26e joueuse mondiale s’est gravement blessée au niveau de la jambe gauche avec des ligaments probablement touchés (genou ou cheville en fonction des examens à venir) au moment de relancer la balle.

Awful scenes at Roland Garros 💔



Hailey Baptiste is forced to retire after she fell down.



She immediately started yelling out in pain and grabbing her leg/ankle.



She's been playing the tennis of her life lately...



She got rolled off in a wheelchair.



Life can be so cruel.… pic.twitter.com/FfCft3UkIX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

Hailey Baptiste est tombée rapidement au sol avec des cris de détresse avant d’être prise en charge et évacuée du court sur une chaise roulante.

Récente demi-finaliste du WTA 1000 de Madrid où elle avait notamment battu la n°1 mondiale Aryna Sabalenka, la joueuse de tennis, âgée de 24 ans, pourrait voir sa saison être déjà terminée.