Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Roland-Garros 2026 : la terrible blessure de l’Américaine Hailey Baptiste, évacuée sur une chaise roulante (vidéo)

Hailey Baptiste est 26e au classement mondial WTA. [REUTERS/Guglielmo Mangiapane]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Mercredi à Roland-Garros, l’Américaine Hailey Baptiste a été évacuée sur une chaise roulante après avoir été victime d’une terrible blessure en plein match.

Une image que l’on n’aime pas voir. Opposée à la Chinoise Wang Wiyu mercredi lors du deuxième tour de Roland-Garros 2026, l’Américaine Hailey Baptiste a été contrainte de déclarer forfait avant la fin du premier set alors qu’elle était menée 5-4.

La 26e joueuse mondiale s’est gravement blessée au niveau de la jambe gauche avec des ligaments probablement touchés (genou ou cheville en fonction des examens à venir) au moment de relancer la balle.

Hailey Baptiste est tombée rapidement au sol avec des cris de détresse avant d’être prise en charge et évacuée du court sur une chaise roulante.

Sur le même sujet Roland-Garros 2026 : «L’instinct reste primordial au tennis», rappelle Iga Swiatek face à la montée des technologies dans le sport Lire

Récente demi-finaliste du WTA 1000 de Madrid où elle avait notamment battu la n°1 mondiale Aryna Sabalenka, la joueuse de tennis, âgée de 24 ans, pourrait voir sa saison être déjà terminée.

Roland-GarrosTennisSportVidéo

À suivre aussi

Roland-Garros 2026 : «L’instinct reste primordial au tennis», rappelle Iga Swiatek face à la montée des technologies dans le sport
Roland-Garros 2026 : les ramasseurs de balles sont-ils payés ?
Roland-Garros 2026 : l’Américaine Coco Gauff victime d’un accident de voiture avant son premier match

Ailleurs sur le web

Dernières actualités