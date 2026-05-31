«Il s’est passé quelque chose» : Aurélien Tchouaméni revient sur son altercation avec Federico Valverde au Real Madrid

Actuellement en équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2026, Aurélien Tchouaméni est revenu sur son altercation avec son coéquipier au Real Madrid Federico Valverde.

Il a tenu à mettre les choses au clair. Au terme d’une saison compliquée avec le Real Madrid, conclue sans le moindre titre, Aurélien Tchouaméni a rejoint l’équipe de France pour préparer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Et le milieu de terrain tricolore a profité de son passage devant la presse, ce dimanche, pour revenir sur son altercation avec son coéquipier Federico Valverde au début du mois de mai.

«Il y a eu tout et n’importe quoi»

«Évidemment, il s’est passé quelque chose», a reconnu le joueur de 26 ans. Mais il a assuré qu’il n’y a pas eu de bagarre, démentant certaines versions parues dans la presse. «Je voulais clarifier certaines choses car je n’ai pas eu l’occasion d’en parler et c’est le bon moment de le faire avant de passer définitivement à autre chose. Ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse. Il y a eu tout et n’importe quoi. J’ai entendu parler de bagarre, comme quoi j’aurais donné des coups. Ce n’est pas du tout le cas», a affirmé l’international français (44 sélections).

Alors que les deux joueurs ont écopé d’une amende de 500.000 euros chacun de la part du club espagnol, l’Uruguayen avait été victime d’un traumatisme crânien et avait dû rester au repos une dizaine de jours. Mais la situation serait désormais rentrée dans l’ordre entre les deux partenaires concentrés sur leur club. «Le plus important, c’est que le club soit au courant de ce qu’il s’est passé. On est allé de l’avant, plein de choses se passent dans un vestiaire et ne sont pas censées sortir dans la presse. Avec Fédé (Valverde), on a un objectif commun qui est de gagner des titres avec le Real», a indiqué Aurélien Tchouaméni.

Et avant de se retrouver la saison prochaine avec le Real Madrid, ils pourraient se croiser, cet été, pendant la Coupe du monde. «Si on affronte l’Uruguay, on aura tous envie de gagner avec l’équipe de France, mais sur le cas personnel, il n’y a pas de problème», a-t-il affirmé. Si ce scénario se produisait de l’autre côté de l’Atlantique, l’éventuelle poignée de main entre les deux joueurs sera évidemment scrutée de très près.