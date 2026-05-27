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Coupe du monde 2026 : voici les 5 équipes les moins bien classées du tournoi

Le Cap-Vert affrontera l'Espagne, l'Arabie saoudite et l'Uruguay. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Si les favoris sont nombreux pour la Coupe du monde de football, du 11 juin au 19 juillet, d'autres le sont malheureusement beaucoup moins. 

Seront-ils des surprises ou de simples participants ? Cette Coupe du monde 2026, qui a lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, aura donc 48 participants. Parmi eux, plusieurs nations classées très bas à la Fifa.

Ainsi, les cinq sélections les moins bien classées et que l'on pourrait qualifier de moins fortes, sur le papier, sont le Cap-Vert (69e), le Ghana (74e), Curaçao (82e), Haïti (83e) et la Nouvelle-Zélande (85e).

A noter que si le Cap-Vert et Curaçao vont disputer leur tout premier Mondial cette année, ce sera la deuxième participation pour Haïti après 1974. La Nouvelle-Zélande compte deux participations (1982, 2010).

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
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De leur côté, les Ghanéens sont les plus expérimentés. Il s'agira de leur cinquième participation après 2006, 2010, 2014 et 2022. Autant dire qu'il ne faudra pas prendre à la légère les quarts de finalistes de l'édition 2010.

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