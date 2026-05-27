Coupe du monde 2026 : voici les 5 équipes les moins bien classées du tournoi

Si les favoris sont nombreux pour la Coupe du monde de football, du 11 juin au 19 juillet, d'autres le sont malheureusement beaucoup moins.

Seront-ils des surprises ou de simples participants ? Cette Coupe du monde 2026, qui a lieu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, aura donc 48 participants. Parmi eux, plusieurs nations classées très bas à la Fifa.

Ainsi, les cinq sélections les moins bien classées et que l'on pourrait qualifier de moins fortes, sur le papier, sont le Cap-Vert (69e), le Ghana (74e), Curaçao (82e), Haïti (83e) et la Nouvelle-Zélande (85e).

A noter que si le Cap-Vert et Curaçao vont disputer leur tout premier Mondial cette année, ce sera la deuxième participation pour Haïti après 1974. La Nouvelle-Zélande compte deux participations (1982, 2010).

De leur côté, les Ghanéens sont les plus expérimentés. Il s'agira de leur cinquième participation après 2006, 2010, 2014 et 2022. Autant dire qu'il ne faudra pas prendre à la légère les quarts de finalistes de l'édition 2010.