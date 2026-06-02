Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Boxe : l’image impressionnante d’un combattant éjecté du ring par son adversaire (vidéo)

La scène s'est produite lors d'un gala de boxe à Houston. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Le week-end dernier aux Etats-Unis, un boxeur américain a été projeté hors du ring lors de sa défaite pour le titre mondial des super-plumes.

Une image qui fait froid dans le dos. Au Fertitta Center de Houston, au Texas, le boxeur américain Raymond Ford a été projeté hors du ring lors de sa défaite face à O’Shaquie Foster samedi soir, pour le titre mondial des super-plumes.

La scène s’est déroulée dès le premier round, alors que Foster prenait le dessus, le boxeur du New Jersey a tenté de s’accrocher mais a été projeté vers les cordes et hors du ring par son rival.

Ford est tombé à plat ventre avant que son promoteur, Eddie Hearn (qui s'occupe également d'Anthony Joshu) tente de l'aider à se relever. Il s'est rapidement remis debout avant de retourner sur le ring, l'arbitre s'entretenant avec les deux hommes avant de reprendre le combat.

Sur le même sujet Boxe : voici le redoutable adversaire que va affronter Tony Yoka le 11 juillet pour un titre mondial Lire

L’incident est rapidement passé aux oubliettes avec la victoire de Foster et le face-à-face avec Shakur Stevenson, champion du monde WBC des super-légers. Un duel entre les deux champions est considéré comme l'un des affrontements les plus attendus dans les catégories de poids inférieures.

BoxeVidéoSportSports de combat

À suivre aussi

Boxe : voici le redoutable adversaire que va affronter Tony Yoka le 11 juillet pour un titre mondial
Boxe : le résumé vidéo de la victoire d’Oleksandr Usyk contre Rico Verhoeven
«J’étais fou de rage» : Mike Tyson raconte le jour où il a surpris Brad Pitt avec son ex-femme

Ailleurs sur le web

Dernières actualités