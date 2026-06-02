Boxe : l’image impressionnante d’un combattant éjecté du ring par son adversaire (vidéo)

Le week-end dernier aux Etats-Unis, un boxeur américain a été projeté hors du ring lors de sa défaite pour le titre mondial des super-plumes.

Une image qui fait froid dans le dos. Au Fertitta Center de Houston, au Texas, le boxeur américain Raymond Ford a été projeté hors du ring lors de sa défaite face à O’Shaquie Foster samedi soir, pour le titre mondial des super-plumes.

La scène s’est déroulée dès le premier round, alors que Foster prenait le dessus, le boxeur du New Jersey a tenté de s’accrocher mais a été projeté vers les cordes et hors du ring par son rival.

WHAT WAS THAT? FOSTER TOSSES RAY FORD OUT THE RING 😭#FosterFord | Live NOW on DAZN ▪️ pic.twitter.com/a9j4YxNDF8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 31, 2026

Ford est tombé à plat ventre avant que son promoteur, Eddie Hearn (qui s'occupe également d'Anthony Joshu) tente de l'aider à se relever. Il s'est rapidement remis debout avant de retourner sur le ring, l'arbitre s'entretenant avec les deux hommes avant de reprendre le combat.

L’incident est rapidement passé aux oubliettes avec la victoire de Foster et le face-à-face avec Shakur Stevenson, champion du monde WBC des super-légers. Un duel entre les deux champions est considéré comme l'un des affrontements les plus attendus dans les catégories de poids inférieures.