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Coupe du monde 2026 : qui est cet ancien défenseur brésilien de l’OM sélectionné par le Qatar ?

Lucas Mendes (à droite) a évolué à l'OM. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mardi, le Qatar a dévoilé la liste des joueurs qui vont disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). On y retrouve un défenseur brésilien… passé par l’OM.

Un nom qui a retenu l’attention. Après avoir accueilli l’édition 2022, le Qatar va désormais disputer à l’extérieur la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Et avant de se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le sélectionneur espagnol Julen Lopetegui a donné sa liste des joueurs ce mardi.

Dans cette liste, au milieu des joueurs d’Al-Gharafa, Al-Rayyan et Al-Duhail (principaux grands clubs de l’Emirat), on y retrouve un nom surprenant : le défenseur central Lucas Mendes.

Âgé de 35 ans, le défenseur central brésilien a, en effet, changé de nationalité sportive en 2023, bien après son passage par l'Olympique de Marseille de 2012 à 2014.

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Sortis dès la phase de groupes à domicile, les Qatariens vont tenter cette fois de se hisser jusqu’à la phase éliminatoire. Ils sont placés dans le groupe B, aux côtés de la Suisse, le Canada et de la Bosnie-Herzégovine.

Coupe du monde 2026FootballQatar

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