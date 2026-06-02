NBA : pourquoi l’un des entraîneurs de Victor Wembanyama et des San Antonio Spurs a-t-il annoncé son départ avant la finale contre New York ?

Sean Sweeney, actuel entraîneur adjoint des San Antonio Spurs et donc de Victor Wembanyama, va quitter la franchise NBA, a-t-il annoncé ce lundi à l’approche des finales contre les Knicks.

Une grande surprise. La franchise NBA du Magic d’Orlando a engagé Sean Sweeney, actuellement premier adjoint chez San Antonio Spurs, comme nouvel entraîneur en chef, a-t-il annoncé lundi. Une information qui a surpris.

Agé de 41 ans, il rejoindra la franchise floridienne après la finale NBA, que les coéquipiers de Victor Wembanyama va donc disputer face aux Knicks de New York à partir de mercredi.

D'abord coach assistant chez les Brooklyn Nets, les Milwaukee Bucks, les Detroit Pistons puis les Dallas Mavericks, Sweeny avait rejoint le staff des Spurs en 2025, en tant que n°2 derrière Mitch Johnson. «Sean apporte une grande éthique de travail et un haut degré d'intensité, qui donnent le ton de tout ce qu'il fait», s'est félicité le président des opérations de basket-ball du Magic, Jeff Weltman.

Orlando s'est séparé de son entraîneur Jamahl Mosley en mai après une élimination au premier tour des play-offs contre Détroit. Les Floridiens menaient pourtant la série 3-1.