NBA : voici les deux autres Français qui disputent la finale entre les San Antonio Spurs et les New York Knicks

Les finales NBA se disputent entre San Antonio et New York, à partir de ce mercredi 3 juin. En plus de Victor Wembanyama chez les Spurs, il y a deux Français du côté des Knicks.

Ils seront trois «Frenchies» en lice. Les finales NBA, qui viennent clôturer la saison 2025-2026, opposent les San Antonio Spurs aux New York Knicks à partir de ce mercredi 3 juin, dans une série au meilleur des sept matchs pour tenter de décrocher le trophée Larry O’Brien.

Si tout le monde sait que Victor Wembanyama va jouer ces finales du côté des Spurs, la nouvelle star de la Ligue nord-américaine de basket aura deux autres Français face à lui : Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara.

Peu de temps de jeu

Âgé de 20 ans, le premier est un ailier qui dispute à ses deuxièmes playoffs avec la franchise new-yorkaise. Il compte une moyenne de 5,7 minutes de jeu depuis mi-avril dans ces playoffs.

Le second, âgé de 21 ans, dispute sa première saison après avoir été drafté en juin 2025 par New York en 51e choix. Dans ces playoffs, celui qui avait partagé un repas avec le maire de la ville et un petit match de basket, ne compte que 7,1 minutes sur 6 matchs depuis mi-avril.

Les Knicks auraient pu compter sur un troisième Français en la personne de Guerschon Yabusele mais le natif de Dreux, qui avait commencé la saison chez eux, a ensuite été envoyé aux Chicago Bulls.

Pour rappel, les Texans visent un premier titre depuis 2014, alors qu’en face, New York veut remonter sur le toit de la Ligue NBA pour la première fois depuis 1973.