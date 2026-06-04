Taekwondo : la championne olympique française Althéa Laurin suspendue 20 mois

Championne olympique de taekwondo aux JO 2024 à Paris, la Française Althéa Laurin a été suspendue vingt mois par l’Agence française de lutte contre le dopage.

Un sérieux coup d’arrêt dans sa carrière. Championne olympique de taekwondo aux JO 2024 à Paris (+67 kg), Althéa Laurin (24 ans) a été suspendue vingt mois par l’Agence française de lutte contre le dopage, a rapporté RMC Sport. La Française a été sanctionné pour trois «no-shows» en seulement quelques mois en 2025. Alors que sa suspension a commencé le 9 février dernier, date à laquelle elle a signé son acceptation de suspension provisoire, elle ne pourra pas reprendre la compétition avant octobre 2027.

«ça va forcément impacter ma carrière»

«C’est un moment difficile à vivre. Quand on se retrouve confronté à cette situation, humainement, c’est difficile à accepter. Avoir un arrêt aussi long ça va forcément impacter ma carrière», a regretté, auprès de RMC Sport, Althéa Laurin, qui a également été médaillée de bronze aux JO de Tokyo.

Le premier «no show» a eu lieu lors d’un entraînement à l’INSEP. Prévenue de la présence des contrôleurs par ses coéquipières, elle ne s’est pas présentée à eux. Les deux suivants seraient dus à un interphone défectueux et qui n’a pas été réparé malgré plusieurs demandes. «Je voudrais rappeler qu’il ne s’agit pas d’une affaire liée à une substance interdite mais à trois manquements aux obligations de localisation sur une période donnée», a-t-elle insisté, tout en affirmant avoir manqué de rigueur de ses obligations de localisation.

«Ce dispositif demande une grande rigueur au quotidien car il faut renseigner en permanence ses disponibilités et ses lieux de présence. Je sortais d’une année olympique particulièrement intense, avec beaucoup de sollicitations. J’ai peut-être fait une reprise trop rapide. Avec le recul, je me dis que je n’ai pas pu consacrer l’énergie nécessaire à ces obligations de localisation. Tout s’est enchaîné très vite autour de moi», a-t-elle confié.

Et cette suspension va évidemment perturber sa préparation pour les JO 2028 à Los Angeles, où elle visera le doublé quatre ans après être devenue la première médaillée d’or de l’histoire du taekwondo français.