Roland-Garros 2026 : Alexander Zverev défiera Flavio Cobolli en finale ce dimanche

L'Allemand Alexander Zverev, tête de série numéro 2 à Roland-Garros, s'est qualifié ce vendredi pour sa deuxième finale porte d'Auteuil après avoir écarté en quatre manches le Tchèque Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).

Une occasion unique de remporter son premier Grand Chelem en carrière. Grandissime favori après l’élimination du numéro 1 mondial Jannik Sinner et du forfait de Carlos Alcaraz, l’Allemand Alexander Zverev s’est qualifié vendredi pour la finale de Roland-Garros 2026 en battant le Tchèque Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6, 6-3).

Back in the final 👏@AlexZverev takes out Mensik to advance into a 4th career Grand Slam final#RolandGarrospic.twitter.com/NGPjhfCyEs — ATP Tour (@atptour) June 5, 2026

Après s’être sorti d’un premier set accroché, où il a converti sa seule balle de break après avoir dû en sauver trois, le numéro 3 mondial a déroulé. Malgré une baisse de régime dans le troisième set concédé à son adversaire, le joueur de 29 ans a repris sa marche en avant pour s’imposer en 3h01 de jeu.

Après ses échecs face à Dominic Thiem à l'US Open 2020, Carlos Alcaraz à Roland-Garros 2024 et Jannik Sinner à l'Open d'Australie 2025, Alexander Zverev aura à nouveau l’occasion dimanche de remporter son premier titre du Grand Chelem. En cas de sacre, Alexander Zverev gagnerait le 25e titre de sa carrière et le premier cette saison après une finale perdue cette année au Masters 1000 de Madrid.

Matteo Arnaldi forfait, Flavio Cobolli en finale

L'Italien Flavio Cobolli (14e mondial) s'est qualifié sans jouer pour la finale de Roland-Garros vendredi après le forfait de dernière minute de son compatriote Matteo Arnaldi (104e), victime d'un «virus» selon les organisateurs du tournoi.

La demi-finale entre les deux joueurs italiens étaient initialement prévus dès 19h ce vendredi. Flavio Cobolli disputera la première finale de Grand Chelem de sa carrière à l’âge de 24 ans. L’an dernier, il a remporté la Coupe Davis avant de gagner son seul titre en simple en 2026 sur la terre battue d’Acapulco (Mexique).