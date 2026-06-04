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Roland-Garros 2026 : l'exploit historique de Maja Chwalinska, issue des qualifications et qualifiée pour la finale contre Mirra Andreeva

Maja Chwalinska est la première joueuse issue des qualifications à se qualifier pour la finale de Roland-Garros. Maja Chwalinska est la première joueuse issue des qualifications à se qualifier pour la finale de Roland-Garros. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Issue des qualifications, la Polonaise Maja Chwalinska a battu, ce jeudi, la Russe Diana Schnaider pour se hisser en finale de Roland-Garros, où elle affrontera la jeune Mirra Andreeva. Un exploit historique.

Un exploit jamais réalisé auparavant. Seulement 114e mondiale avant le début du tournoi, Maja Chwalinska (24 ans) a dompté, ce jeudi, la Russe Diani Schnaider (23e mondiale) pour se hisser en finale de Roland-Garros (7-6, 6-4). Avec cette nouvelle victoire et cette qualification, la Polonaise, qui ne comptait qu’une seule victoire en Grand Chelem (à Wimbledon en 2022), est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre la finale des Internationaux de France, hommes et femmes confondus.

Et avant elle, seule la Britannique Emma Raducanu avait réussi à se hisser en finale d’un Majeur. C’était en 2021 à l’US Open, où elle avait été titrée. Maja Chwalinska parviendra-t-elle à l’imiter, samedi, contre la jeune Mirra Andreeva ? Une chose est sûre, elle entrera sur le court Philippe-Chartrier en pleine confiance après n’avoir perdu qu’un seul set depuis le début de sa folle épopée Porte d’Auteuil, où elle est notamment venue à bout de la championne olympique chinoise Zheng Qinwen ou encore d'Elise Mertens et Anna Kalinskaya avant Diani Schnaider.

La Russe, tombeuse de la n°1 mondiale Aryna Sabalenka la veille, a longtemps tenu tête à son adversaire avant de céder le premier set au jeu décisif. Dans la 2e manche, le duel entre les deux joueuses était toujours aussi accroché. Mais alors que Diani Schanider menait 4 à 3, elle a fait appel au kiné avant de perdre les trois jeux suivants et de s’incliner face à une Maja Chwalinska, tombée à la renverse sur la terre battue du court central.

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En larmes sur sa chaise, il lui a fallu plusieurs minutes avant de réaliser la portée de sa performance. Et elle va prendre le temps de savourer avant de se projeter sur la finale face à Mirra Andreeva, qui a balayé l’Ukrainienne Marta Kostyuk en seulement 1h16 (6-1, 6-3). Une rencontre qui promet d'être aussi haletante qu’indécise et qui sacrera une lauréate inédite en Grand Chelem.

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