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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Hongrie

Marc Marquez a remporté le sprint du Grand Prix de Hongrie. Marc Marquez a remporté le sprint du Grand Prix de Hongrie. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Vainqueur de la course sprint, le septuple champion du monde Marc Marquez partira, ce dimanche, en pole position du Grand Prix de Hongrie devant Pedro Acosta et Fermin Aldeguer.

1ère ligne

Marc Marquez (ESP/Ducati)

Pedro Acosta (ESP/KTM)

Fermin Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

2e ligne

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

3e ligne

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Luca Marini (ITA/Honda)

4e ligne

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

5e ligne

Joan Mir (ESP/Honda)

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

6e ligne

Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini)

Brad Binder (RSA/KTM)

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

7e ligne

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)

Alex Rins (ESP/Yamaha)

Le Grand Prix de Hongrie a fait son retour au calendrier la saison dernière.
Sur le même sujet MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix de Hongrie Lire

8e ligne

Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)

MotoGPSportGrand PrixHongrieMarc Marquez

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