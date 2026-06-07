MotoGP : la grille de départ du Grand Prix de Hongrie

Vainqueur de la course sprint, le septuple champion du monde Marc Marquez partira, ce dimanche, en pole position du Grand Prix de Hongrie devant Pedro Acosta et Fermin Aldeguer.
1ère ligne
Marc Marquez (ESP/Ducati)
Pedro Acosta (ESP/KTM)
Fermin Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)
2e ligne
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)
3e ligne
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
Luca Marini (ITA/Honda)
4e ligne
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)
Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)
5e ligne
Joan Mir (ESP/Honda)
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
6e ligne
Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini)
Brad Binder (RSA/KTM)
Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)
7e ligne
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)
Alex Rins (ESP/Yamaha)
8e ligne
Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR)