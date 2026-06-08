La commune de Valence (Drôme) accueille, du 11 au 14 juin, la première édition du «Valence Alpes International presented by FZ Forza», un tournoi de badminton inscrit au calendrier européen.

Un nouveau tournoi qui s’inscrit dans la bonne dynamique du badminton français. Alors que les badistes français multiplient les performances historiques à l’image des succès continentaux des frères Christo et Toma Junior Popov et d’Alex Lanier ou encore de la paire mixte composée de Delphine Delrue et de Thom Gicquel, la France va accueillir la première édition d’un tournoi continental, pour le plus grand plaisir des fans de volants : le Valence Alpes International presented by FZ Forza.

Le 3e plus grand tournoi en France

Lancé à l’initiative de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Badminton, ce tournoi du BWF Continental Circuit est organisé à Valence du 11 au 14 juin et se positionne comme étant le 3e plus grand rendez-vous du badminton mondial dans l’Hexagone, derrière l’Open de France et l’Orléans Masters, tous deux faisant partie du circuit BWF World Tour.

«C’est une fierté et un beau challenge d’accueillir un tel événement sur le territoire», nous a confié Florian Baud, directeur de l’événement. Au total, près d’une dizaine de salariés sont mobilisés, ainsi que 130 bénévoles et 16 arbitres issus du continent européen.

Des membres du Top 50 au rendez-vous

Pour sa première édition, le Valence Alpes International presented by FZ Forza accueillera au sein du Palais des Sports de Valence près de 250 joueurs et joueuses représentant 44 nations et répartis sur 5 tableaux différents : simple hommes et femmes, double hommes et femmes, ainsi que le double mixte.

Si les frères Popov et Alex Lanier ne seront pas de la partie en raison de leur présence sur des tournois majeurs en Asie, d’autres noms connus des amateurs du volant seront au rendez-vous à Valence, à l’image de la paire française composée d’Éloi Adam et Léo Rossi, 48es au classement mondial et vainqueurs historiques contre l’Indonésie lors de la Thomas Cup en avril dernier, ou encore d’Enogat Roy, 85e joueur mondial et 5e tricolore en simple.

Côté féminines, l’Allemande Yvonne Li, ancienne 25e joueuse au classement mondial, sera de la partie, tout comme la numéro 1 française Anna Tatranova, âgée de 22 ans et qui pourra faire figure d’outsider durant le tournoi.

Une innovation européenne sur les volants

Pour cette première édition du tournoi, qui sera organisé à Valence pour les trois prochaines années, une innovation sera apportée dans le jeu avec l’utilisation de volants synthétiques en carbone. Une expérimentation dont se félicite l’organisation du tournoi.

«On est à l'aube d'une révolution dans le monde du badminton», a expliqué Florian Baud, précisant que le tournoi valentinois sera le premier en Europe à utiliser ce nouveau type de volant, notamment pour des raisons économiques.

«En deux ans, le prix des volants en plume a augmenté en raison d’une explosion des coûts de transports depuis le Covid et une raréfaction de la matière première en Chine», a développé le directeur du tournoi.

20.000 dollars de dotation

Les gains sur le tournoi seront de 20.000 dollars (17.370 euros) sur l’ensemble des différents tableaux, avec une récompense de 1.600 dollars (1.390 euros) pour les vainqueurs des tableaux de simple, et 1.800 dollars (1.560 euros) pour les différentes paires victorieuses en double.

Une diffusion 100% numérique

Le Valence Alpes International presented by FZ FORZA sera diffusera sur la chaîne numérique de la fédération européenne, Badminton Europe TV. Il sera également possible de suivre l’essentiel de la compétition sur les réseaux sociaux et sur le site internet du tournoi.