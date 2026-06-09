NBA : avec un très bon Wembanyama, les Spurs vont chercher la victoire à New York et relancent les finales

Les Spurs de Victor Wembanyama ont relancé les finales NBA en allant chercher une victoire cruciale sur le parquet des Knicks de New York (111-115). Avec 32 points et 8 rebonds, le Français a réalisé son meilleur match de la série pour permettre à son équipe de recoller à 2-1.

Toujours en vie. Menés 2-0 avant la rencontre du soir, les Spurs de San Antonio devaient absolument l'emporter au Madison Square Garden pour garder un espoir de soulever le titre NBA. Mission remplie pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers avec une victoire 111-115 au terme d'un match extrêmement disputé.

La star française a réalisé le meilleur match de ces finales avec 32 points, 8 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres. Impactant des deux côtés du terrain, «Wemby» a donc permis aux Spurs de recoller à 2-1 dans cette finale NBA.

Le Français de 22 ans, qui a déjà surpris en atteignant la finale pour sa troisième saison à la tête d'un effectif très jeune, a enfin pu trouver des positions près du cercle, où il a fait bon usage de ses 2,24 m. «Wemby» a ouvert le score à la réception d'un alley-oop, et multiplié ces paniers «faciles», les Spurs trouvant enfin la clé de la défense des Knicks.

fin de match sous haute tension

Dès le premier quart-temps, le tricolore a inscrit 9 points, marquant notamment d'un double pas avec la faute, de quoi mener 33-22. Mais comme lors des deux premières parties, les Spurs ont peiné lors du deuxième quart-temps remporté 42 à 24 par des Knicks en mode tornade, avec leur meneur Jalen Brunson (32 points, 5 passes), mais aussi OG Anunoby, excellent des deux côtés du parquet (28 points).

Karl-Anthony Towns, à l'inverse, a été plutôt discret (11 points, 8 rebonds) après deux matchs excellents. A l'issue d'une fin de rencontre sous haute pression, les Texans ont réussi à éteindre le volcanique «MSG», qui attendait de recevoir un match de finale depuis 1999 et la défaite des Knicks contre les Spurs, déjà.

La victoire des Spurs relance totalement les finales, donnant un goût spécial au match 4 qui se déroulera dans la nuit de mercredi à jeudi. Wemby et ses coéquipiers texans tenteront d'aller chercher une nouvelle victoire sur le parquet new-yorkais pour remettre les deux équipes à égalité et récupérer l'avantage du terrain.