24 Heures du Mans : participants, horaires, catégories… Tout savoir sur l’édition 2026

L’édition 2026 des 24 Heures du Mans se déroule ces samedi 13 et dimanche 14 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement légendaire du sport automobile.

Quand sera donné le départ ?

La 94e édition des 24 Heures du Mans se tient du 10 au 14 juin. Le départ sera donné le samedi 13 à 16h. L’arrivée est prévue le dimanche à la même heure.

Quelle est la taille du circuit ?

Le circuit de la Sarthe fait 13,626 kilomètres. Mais le tracé est composé en partie de voies départementales, utilisées quotidiennement par les automobilistes.

Le programme complet

Mercredi 10 juin

Essais libres 1 et - Ferrari Challenge

10h à 10h45 : Essais libres 1 - Porsche Carrera Cup

11h15 à 12h15 : Essais libres 1 - Road to Le Mans

12h45 à 13h30 : Essais libres 2 - Ferrari Challenge

14h à 17 h : Essais libres 1

17h30 à 18h15 : Essais libres 2 - Porsche Carrera Cup

18h45 à 19h15 : Essais qualificatifs 1 | LMP2 - LMGT3

19h30 à 20h : Essais qualificatifs 1 | Hypercar

20h30 à 21h30 : Essais libres 2 - Road to Le Mans

22h à 00h : Essais libres 2

Jeudi 11 juin

09h à 09h45 : Essais qualificatifs 1 - Porsche Carrera Cup

10h15 à 11h15 : Essais qualificatifs - Road To Le Mans

11h55 à 12h40 : Essais qualificatifs - Ferrari Challenge

13h25 à 14h15 : Course 1 - Porsche Carrera Cup

14h45 à 17h45 : Essais libres 3

18h30 à 19h15 : Course 1 - Ferrari Challenge

20h à 20h20 : Hyperpole 1 | LMP2 - LMGT3

20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 | LMP2 - LMGT3

21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 | Hypercar

21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 | Hypercar

22h05 à 22h25 : Hyperpole Cérémonie

23h à 00h : Essais libres 4

Vendredi 12 juin

10h à 13h : Course - Road to Le Mans

16h : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans

Samedi 13 juin

09h15 à 10h : Course 2 - Ferrari Challenge

10h30 à 11h15 : Course 2 - Porsche Carrera Cup

15h à 15h45 : Cérémonie officielle de départ

16h : Départ 94e édition



Dimanche 14 juin

16h : Arrivée 94e édition

16h10 : Cérémonie podium

Les catégories en lice

La grille est séparée en trois catégories : Les Hypercar avec les LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h), les Le Mans Prototype 2 (LMP2), une catégorie réservée aux équipes indépendantes et les LMGT3, la catégorie GT uniquement produites par des grands constructeurs automobiles.

Qui sera le starter ?

Le top départ de la 94e édition de 24 Heures du Mans sera donné par Mark Cavendish, retraité du peloton cycliste professionnel.

Les 10 derniers vainqueurs

2025: AF Corse Ferrari 499P/ITA (Yifei Ye/CHN, Robert Kubica/POL, Phil Hanson/GBR)

2024: Ferrari 499P AF Corse/ITA (Antonio Fuoco/ITA, Nicklas Nielsen/DEN, Miguel Molina/ESP)

2023: Ferrari AF Corse 499P/ITA (Alessandro Pier Guidi/ITA, James Calado/GBR, Antonio Giovinazzi/ITA)

2022: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Brendon Hartley/NZL, Ryo Hirakawa/JPN)

2021: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Mike Conway/GBR, Kamui Kobayashi/JPN, Jose Maria Lopez/ARG)

2020: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Brendon Hartley/NZL, Kazuki Nakajima/JPN)

2019: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Fernando Alonso/ESP, Kazuki Nakajima/JPN)

2018: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Fernando Alonso/ESP, Kazuki Nakajima/JPN)

2017: Porsche 919 Hybrid/GER (Timo Bernhard/GER, Earl Bamber/NZL, Brendon Hartley/NZL)

2016: Porsche 919 Hybrid/GER (Romain Dumas/FRA, Neel Jani/SUI), Marc Lieb/GER)

Les concerts prévus

Quatre concerts sont prévus : Jean-Louis Aubert le mercredi 10 juin à 20h, The Libertines, le jeudi 11 juin à 20h, le DJ allemand Robin Schulz le vendredi 12 juin à 20h et Magic System et Mosimann, le samedi soir.

La dotation

Il n'y aura aucun euro d'offert pour les vainqueurs, qui remportent uniquement un trophée qui est remis en jeu chaque année. Seules les écuries qui remportent trois années de suite les 24 Heures du Mans peuvent le conserver. En 2024, pour le centenaire de la course, il y avait eu un chèque de 200.000 euros offert exceptionnellement aux vainqueurs.

Sur quelle chaîne ?

La course est diffusée en clair et en direct sur La Chaîne L'Équipe. La course est à suivre aussi en intégralité, sans louper une seule minute de la nuit, sur Eurosport.