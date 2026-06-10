Coupe du monde 2026 : voici les 10 matchs de la phase de groupes à ne pas manquer, hors équipe de France

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 de football se dispute jusqu'au dimanche 28 juin. Voici les 10 affiches à ne pas manquer en plus des trois matchs de la France.
Evidemment, les trois matchs de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 qu'il faut impérativement cocher dans votre calendrier sont ceux de l'équipe de France : Sénégal (mardi 16 juin à 21h), Irak (lundi 22 juin à 23h) et Norvège (samedi 26 juin à 21h). Hors Bleus, voici les rencontres qui valent le coup d'être vues, au moins pour évaluer l'état de forme des sélections qui partent favorites.
Les 10 matchs à ne pas manquer
Samedi 13 juin
Brésil-Maroc à minuit (dans la nuit de samedi à dimanche)
Lundi 15 juin
Espagne – Cap-Vert à 18h
Belgique – Égypte à 21h
Mercredi 17 juin
Argentine – Algérie à 3h
Portugal – RD Congo à 19h
Angleterre – Croatie à 22h
Samedi 20 juin
Allemagne – Côte d’Ivoire à 22h
Mardi 23 juin
Norvège – Sénégal à 2h
Jeudi 25 juin
Tunisie – Pays-Bas à 1h
Samedi 27 juin
Uruguay – Espagne à 2h