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Coupe du monde 2026 : voici les 10 matchs de la phase de groupes à ne pas manquer, hors équipe de France

L'Argentine de Lionel Messi affrontera l'Algérie en phase de poules. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 de football se dispute jusqu'au dimanche 28 juin. Voici les 10 affiches à ne pas manquer en plus des trois matchs de la France.

Evidemment, les trois matchs de la phase de poules de la Coupe du monde 2026 qu'il faut impérativement cocher dans votre calendrier sont ceux de l'équipe de France : Sénégal (mardi 16 juin à 21h), Irak (lundi 22 juin à 23h) et Norvège (samedi 26 juin à 21h). Hors Bleus, voici les rencontres qui valent le coup d'être vues, au moins pour évaluer l'état de forme des sélections qui partent favorites. 

Les 10 matchs à ne pas manquer

Samedi 13 juin 

Brésil-Maroc à minuit (dans la nuit de samedi à dimanche)

Lundi 15 juin 

Espagne – Cap-Vert à 18h 
Belgique – Égypte à 21h

Mercredi 17 juin

Argentine – Algérie à 3h
Portugal – RD Congo à 19h
Angleterre – Croatie à 22h

Samedi 20 juin

Allemagne – Côte d’Ivoire à 22h

Mardi 23 juin

Norvège – Sénégal à 2h

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Jeudi 25 juin

Tunisie – Pays-Bas à 1h

Samedi 27 juin

Uruguay – Espagne à 2h

Coupe du monde 2026Football

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