24 Heures du Mans : participants, horaires, catégories… Tout savoir sur l’édition 2026

L’édition 2026 des 24 Heures du Mans se déroule jusqu'à demain, dimanche 14 juin. Voici tout ce qu’il faut savoir de cet événement légendaire du sport automobile.
Quand sera donné le départ ?
La 94e édition des 24 Heures du Mans se tient jusqu'au 14 juin. Le départ est donné ce samedi 13 à 16h. L’arrivée est prévue le dimanche à la même heure.
Quelle est la taille du circuit ?
Le circuit de la Sarthe fait 13,626 kilomètres. Mais le tracé est composé en partie de voies départementales, utilisées quotidiennement par les automobilistes.
Le programme complet
Mercredi 10 juin
Essais libres 1 et - Ferrari Challenge
10h à 10h45 : Essais libres 1 - Porsche Carrera Cup
11h15 à 12h15 : Essais libres 1 - Road to Le Mans
12h45 à 13h30 : Essais libres 2 - Ferrari Challenge
14h à 17 h : Essais libres 1
17h30 à 18h15 : Essais libres 2 - Porsche Carrera Cup
18h45 à 19h15 : Essais qualificatifs 1 | LMP2 - LMGT3
19h30 à 20h : Essais qualificatifs 1 | Hypercar
20h30 à 21h30 : Essais libres 2 - Road to Le Mans
22h à 00h : Essais libres 2
Jeudi 11 juin
09h à 09h45 : Essais qualificatifs 1 - Porsche Carrera Cup
10h15 à 11h15 : Essais qualificatifs - Road To Le Mans
11h55 à 12h40 : Essais qualificatifs - Ferrari Challenge
13h25 à 14h15 : Course 1 - Porsche Carrera Cup
14h45 à 17h45 : Essais libres 3
18h30 à 19h15 : Course 1 - Ferrari Challenge
20h à 20h20 : Hyperpole 1 | LMP2 - LMGT3
20h35 à 20h50 : Hyperpole 2 | LMP2 - LMGT3
21h05 à 21h25 : Hyperpole 1 | Hypercar
21h40 à 21h55 : Hyperpole 2 | Hypercar
22h05 à 22h25 : Hyperpole Cérémonie
23h à 00h : Essais libres 4
Vendredi 12 juin
10h à 13h : Course - Road to Le Mans
16h : Parade des pilotes dans le centre-ville du Mans
Samedi 13 juin
09h15 à 10h : Course 2 - Ferrari Challenge
10h30 à 11h15 : Course 2 - Porsche Carrera Cup
15h à 15h45 : Cérémonie officielle de départ
16h : Départ 94e édition
Dimanche 14 juin
16h : Arrivée 94e édition
16h10 : Cérémonie podium
Les catégories en lice
La grille est séparée en trois catégories : Les Hypercar avec les LMH (Le Mans Hypercar) et LMDh (Le Mans Daytona h), les Le Mans Prototype 2 (LMP2), une catégorie réservée aux équipes indépendantes et les LMGT3, la catégorie GT uniquement produites par des grands constructeurs automobiles.
Qui sera le starter ?
Le top départ de la 94e édition de 24 Heures du Mans sera donné par Mark Cavendish, retraité du peloton cycliste professionnel.
Les 10 derniers vainqueurs
2025: AF Corse Ferrari 499P/ITA (Yifei Ye/CHN, Robert Kubica/POL, Phil Hanson/GBR)
2024: Ferrari 499P AF Corse/ITA (Antonio Fuoco/ITA, Nicklas Nielsen/DEN, Miguel Molina/ESP)
2023: Ferrari AF Corse 499P/ITA (Alessandro Pier Guidi/ITA, James Calado/GBR, Antonio Giovinazzi/ITA)
2022: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Brendon Hartley/NZL, Ryo Hirakawa/JPN)
2021: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Mike Conway/GBR, Kamui Kobayashi/JPN, Jose Maria Lopez/ARG)
2020: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Brendon Hartley/NZL, Kazuki Nakajima/JPN)
2019: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Fernando Alonso/ESP, Kazuki Nakajima/JPN)
2018: Toyota GR010 Hybrid/JPN (Sébastien Buemi/SUI, Fernando Alonso/ESP, Kazuki Nakajima/JPN)
2017: Porsche 919 Hybrid/GER (Timo Bernhard/GER, Earl Bamber/NZL, Brendon Hartley/NZL)
2016: Porsche 919 Hybrid/GER (Romain Dumas/FRA, Neel Jani/SUI), Marc Lieb/GER)
Les concerts prévus
Il reste un concert, ce samedi soir. Il s'agit de celui de Magic System et Mosimann, ce samedi soir.
La dotation
Il n'y aura aucun euro d'offert pour les vainqueurs, qui remportent uniquement un trophée qui est remis en jeu chaque année. Seules les écuries qui remportent trois années de suite les 24 Heures du Mans peuvent le conserver. En 2024, pour le centenaire de la course, il y avait eu un chèque de 200.000 euros offert exceptionnellement aux vainqueurs.
Sur quelle chaîne ?
La course est diffusée en clair et en direct sur La Chaîne L'Équipe. La course est à suivre aussi en intégralité, sans louper une seule minute de la nuit, sur Eurosport.