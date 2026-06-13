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Handball : la France et la Belgique vont coorganiser l'Euro féminin en 2030

Pour le moment, les villes hôtes de l'événement ne sont pas encore connues et seront «annoncées ultérieurement». [Attila KISBENEDEK / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

La Fédération française de handball a annoncé ce samedi que la France et la Belgique ont obtenu l'organisation conjointe de l'Euro-2030 féminin. C'est la deuxième fois que l'Euro se déroulera sur le sol français.

La France va à nouveau accueillir une compétition européenne de handball. «Après le Mondial 2029 masculin coorganisé avec l'Allemagne, et l'Euro 2032 masculin également confié à la France et l'Allemagne, la Fédération française confirme son rôle de premier plan dans le paysage du handball européen et mondial», s'est félicité l'instance dans un communiqué. 

Pour le moment, les villes hôtes de l'événement ne sont pas encore connues et seront «annoncées ultérieurement».

Une annonce faite dans le cadre du Final 4 de Ligue des champions masculine, à Cologne. 

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Si aucune équipe française n'y sera représentée en demi-finales, la saison a néanmoins été brillante pour le handball féminin tricolore. En effet, Metz a remporté la Ligue des champions féminine, une première, Brest a participé au Final Four et Dijon s'est offert son premier sacre en Ligue européenne. 

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