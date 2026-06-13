«On n'avait jamais vu ça» : après une lourde chute, Paul Seixas reprend la course et entame une folle remontada lors du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme

Pendant l'avant-dernière étape du Tour Aura ce samedi, Paul Seixas a chuté à 90km de l'arrivée. Le crack français de 19 ans a tout de même réussi à se remettre en selle et à rattraper les 3'20 de retard sur le peloton. Un exploit, qui suscite toutefois des inquiétudes, à quelques semaines du début du Tour de France.

Impressionnant. Le prodige du cyclisme français, Paul Seixas, a chuté dans la septième et avant-dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 13 juin 2026, dans une descente après une trentaine de kilomètres de course.

Bien que le Français de 19 ans se soit visiblement fait mal (la hanche en sang) et ait pris près de 4 minutes de retard sur le peloton, Paul Seixas s'est démené pour renverser la vapeur. Il a finalement terminé à la 8e place, avec 1'21 de retard sur le Mexicain Isaac Del Toro.

«On n'avait jamais vu ça»

Le porteur du maillot blanc a chuté dans la descente de la côte de Saint-Maurice-de-Rotherens (Savoie). Ses deux coéquipiers chez Decathlon CMA CGM, Stefan Bissegger et Daan Hoole, l'ont attendu pour l'aider à revenir dans la course (3'20 de retard sur le peloton). D'autres l'ont également épaulé, comme Aurélien Paret-Peintre à mi-parcours, Nicolas Prodhomme ou encore Léo Bisiaux.

«C'est vraiment incroyable, on a bouché quatre minutes avec l'aide de personne, sans paniquer. Paul est resté très très calme. Avec Luke (Rowe, directeur sportif) dans la voiture, on n'avait jamais vu ça», a souligné Julien Jurdie, l'un des deux directeurs sportifs de l'équipe, au micro de France Télévisions.

Même s'il a réussi à remonter sur son vélo à 96km de l'arrivée, la première participation de Paul Seixas au Tour de France, qui débute le 4 juillet prochain, pourrait être remise en cause.