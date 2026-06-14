24 heures du Mans : la Toyota n°7 remporte l'édition 2026

Ce dimanche, la Toyota n°7, notamment pilotée par le Japonais Kamui Kobayashi, a remporté l'édition 2026 des 24 Heures du Mans.

Le retour aux affaires. Vainqueur cinq fois consécutivement entre 2018 et 2022, Toyota a remis la main sur la prestigieuse épreuve mancelle, après trois victoires des Ferrari 499P trois ces dernières années. La Toyota n°7 s’est en effet imposé dimanche lors des 24 Heures du Mans.

L'équipage composé du Japonais Kamui Kobayashi, du Britannique Mike Conway et du Néerlandais Nick de Vries s'est imposé avec seulement 10 secondes d'avance sur la BMW n°20 de Robin Frijns, Rene Rast et Sheldon Van der Linde. La seconde Toyota n°8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa monte sur la troisième marche du podium.

Dans la catégorie intermédiaire Le Mans Prototype 2 (LMP2), la voiture n°43 de l'écurie polonaise Inter Europol a conservé sa couronne, avec le même équipage qu'en 2025 composé du Français Tom Dillmann, du Polonais Jakub Smiechowski, et du Britannique Nick Yelloly.

Enfin, la Corvette N°33 de Ben Keating, Nicky Catsburg et Jonny Edgar est sortie victorieuse en catégorie GT3.