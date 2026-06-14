Coupe du monde 2026 : l’équipe d’Angleterre obligée de se confiner après une alerte aux tornades

Basée à Kansas City, l’équipe de d’Angleterre, qui fera son entrée à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la Croatie, a été obligée de se confiner après une alerte aux tornades.

Elle connait une préparation des plus mouvementées. Après la fusillade survenue à proximité de son camp de base, un tremblement de terre dans la région et le vol d’une partie de ses équipements, l’équipe d’Angleterre a vécu, samedi soir, une nouvelle mésaventure. Basés à Kansas City, les hommes de Thomas Tuchel ont été obligés de se confiner dans leur hôtel après une alerte aux tornades et un message d’urgence émis par les autorités américaines, a rapporté The Athletic.

Aux alentours de 20h (heure locale), les services météorologiques locaux ont notamment averti d’«un orage violent» accompagné de «vents destructeurs» à près de 130 km/h, appelant la population à se mettre à l’abri «loin des fenêtres». Si l’orage, mêlant fortes pluies, éclairs, tonnerre et fortes rafales de vent, a provoqué plusieurs coupures d’électricité, l’hôtel et le camp de base de la sélection anglaise ont été épargnés.

Les Three Lions vont ainsi pourvoir reprendre la route de l’entraînement et poursuivre la préparation de leur premier match à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la Croatie. A moins que celle-ci ne soit encore perturbée par un nouvel événement.