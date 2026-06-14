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Coupe du monde 2026 : l’équipe d’Angleterre obligée de se confiner après une alerte aux tornades

L'Angleterre fera son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 contre la Croatie. L'Angleterre fera son entrée en lice à la Coupe du monde 2026 contre la Croatie. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Basée à Kansas City, l’équipe de d’Angleterre, qui fera son entrée à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la Croatie, a été obligée de se confiner après une alerte aux tornades.

Elle connait une préparation des plus mouvementées. Après la fusillade survenue à proximité de son camp de base, un tremblement de terre dans la région et le vol d’une partie de ses équipements, l’équipe d’Angleterre a vécu, samedi soir, une nouvelle mésaventure. Basés à Kansas City, les hommes de Thomas Tuchel ont été obligés de se confiner dans leur hôtel après une alerte aux tornades et un message d’urgence émis par les autorités américaines, a rapporté The Athletic.

Aux alentours de 20h (heure locale), les services météorologiques locaux ont notamment averti d’«un orage violent» accompagné de «vents destructeurs» à près de 130 km/h, appelant la population à se mettre à l’abri «loin des fenêtres». Si l’orage, mêlant fortes pluies, éclairs, tonnerre et fortes rafales de vent, a provoqué plusieurs coupures d’électricité, l’hôtel et le camp de base de la sélection anglaise ont été épargnés.

Alireza Fagnani avait arbitré le 8e de finale entre la France et l'Argentine à la Coupe du monde 2018.
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Les Three Lions vont ainsi pourvoir reprendre la route de l’entraînement et poursuivre la préparation de leur premier match à la Coupe du monde 2026, mercredi, contre la Croatie. A moins que celle-ci ne soit encore perturbée par un nouvel événement.

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