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Cyclisme : pourquoi Paul Seixas a-t-il abandonné lors de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ?

Paul Seixas a lourdement chuté lors de la 7e étape. Paul Seixas a lourdement chuté lors de la 7e étape. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Paul Seixas, 6e du classement général, a abandonné, ce dimanche, lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Il n’a pas pu rallier l’arrivée. Paul Seixas (19 ans) a abandonné, ce dimanche, lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Distancé peu après le sommet du col du Pré, première des quatre difficultés de la journée, le Français a mis pied à terre au début de la montée hors catégorie de Bisanne. Le leader de l’équipe Decathlon n’était pas suffisamment remis de sa lourde chute survenue la veille.

Le prodige tricolore était tombé, samedi, après 32 km de course à près de 70 km/h. Après avoir glissé sur une trentaine de mètres dans les graviers, il s’est relevé avec de multiples plaies et brûlures, notamment aux mains, aux genoux et aux coudes, avant de franchir la ligne d'arrivée avec son maillot complètement déchiré et tâché de sang.

Sixième au classement général, il avait tout de même pris le départ à Beaufort malgré ses blessures. «Ça repart. On n’abandonne pas», avait-il déclaré. Et d’ajouter : «Ça fait un peu mal mais c’est le dernier jour, on va tout donner. Je n’ai rien de cassé. La victoire finale va être compliquée, mais rien n'est impossible. Tout le staff médical a fait du bon boulot, j’arrive à bien tenir le guidon. Après, j’ai un peu mal au bras, c’est compliqué pour les descentes.»

Sur le même sujet «On n'avait jamais vu ça» : après une lourde chute, Paul Seixas reprend la course et entame une folle remontada lors du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme Lire

La douleur a finalement été trop forte. Et après avoir fait appel à la voiture médicale, il a fini par jeter l’éponge quelques instants plus tard sur l’étape-reine longue de 120 kilomètres. Et pour lui, l’heure est désormais à la récupération à trois semaines du Tour de France (4-26 juillet).

CyclismeSportPaul Seixas

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