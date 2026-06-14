Cyclisme : pourquoi Paul Seixas a-t-il abandonné lors de la dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes ?

Le Français Paul Seixas, 6e du classement général, a abandonné, ce dimanche, lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Il n’a pas pu rallier l’arrivée. Paul Seixas (19 ans) a abandonné, ce dimanche, lors de la 8e et dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Distancé peu après le sommet du col du Pré, première des quatre difficultés de la journée, le Français a mis pied à terre au début de la montée hors catégorie de Bisanne. Le leader de l’équipe Decathlon n’était pas suffisamment remis de sa lourde chute survenue la veille.

🇫🇷 @tourauverhalpes



Après 32 km, @seixas_paul a préféré arrêter sa course.

Place au repos. On se retrouve vite 💪🏼.



After 32 km, @seixas_paul decided to call it a day.

Rest up. See you back soon 💪🏼#DECATHLONCMACGMTEAM - © Getty pic.twitter.com/swBObTRUpM — DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) June 14, 2026

Le prodige tricolore était tombé, samedi, après 32 km de course à près de 70 km/h. Après avoir glissé sur une trentaine de mètres dans les graviers, il s’est relevé avec de multiples plaies et brûlures, notamment aux mains, aux genoux et aux coudes, avant de franchir la ligne d'arrivée avec son maillot complètement déchiré et tâché de sang.

Sixième au classement général, il avait tout de même pris le départ à Beaufort malgré ses blessures. «Ça repart. On n’abandonne pas», avait-il déclaré. Et d’ajouter : «Ça fait un peu mal mais c’est le dernier jour, on va tout donner. Je n’ai rien de cassé. La victoire finale va être compliquée, mais rien n'est impossible. Tout le staff médical a fait du bon boulot, j’arrive à bien tenir le guidon. Après, j’ai un peu mal au bras, c’est compliqué pour les descentes.»

La douleur a finalement été trop forte. Et après avoir fait appel à la voiture médicale, il a fini par jeter l’éponge quelques instants plus tard sur l’étape-reine longue de 120 kilomètres. Et pour lui, l’heure est désormais à la récupération à trois semaines du Tour de France (4-26 juillet).