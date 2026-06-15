«Je suis déjà assez détesté comme ça» : Kylian Mbappé ne s’imagine pas devenir président de la République

S’il pourrait éventuellement endosser le rôle d’entraîneur, Kylian Mbappé ne s’imagine pas devenir président de la République à la fin de sa carrière.

Kylian Mbappé futur résident du palais de l’Élysée ? A 27 ans, le capitaine de l’équipe de France a encore beaucoup d’années devant lui avant de raccrocher les crampons. Mais il a déjà une idée précise de son après-carrière. Et s’il a eu plusieurs prises de position, notamment contre le RN lors de élections législatives en 2024, il a écarté l’idée d’un engagement en politique et de devenir président de la République.

«Si je veux être businessman, je serai businessman»

«Pas mal de gens me disent ça, mais ce n'est pas dans mes projets. Je suis déjà assez détesté comme ça (rires). Je peux prévoir d’être plus dans l’anonymat», a confié l’attaquant du Real Madrid d'un long entretien accordé au Parisien avec des questions posées par différents membres de son entourage.

En revanche, il pourrait s’assoir sur un banc de touche et endosser le rôle d’entraîneur. Même si ce n’est pas dans ses plans dans l’immédiat. «Je ne sais pas... Je me donne la possibilité d’avoir beaucoup d’options après ma carrière. J’ai un business qui est bien monté. Si je veux être businessman, je serai businessman», a indiqué le champion du monde 2018, qui envisage de passer ses diplômes d’entraîneur.

«C’est un apprentissage supplémentaire, ça enrichira ma palette sur le plan humain et professionnel. Mais pour être entraîneur, il faut d’abord faire le deuil de sa carrière de joueur», a-t-il ajouté en réponse à une question posée par Didier Deschamps sur une éventuelle reconversion comme coach.

En attendant, c’est comme capitaine qu’il va tenter de guider l’équipe de France vers sa 3e étoile à la Coupe du monde 2026.