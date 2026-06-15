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«Michelle Obama est un homme» : la propos polémiques d’un combattant de MMA à l’UFC Maison Blanche

Josh Hokit s'est imposé face à Derrick Lewis à la Maison Blanche. [Amber Searls-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors de l’UFC Freedom 250 à la Maison Blanche, dimanche soir, un combattant américain s’en est pris à Michelle, l’ancienne Première Dame des Etats-Unis.

Il a encore fait parler de lui. Josh Hokit, combattant américain de MMA connu pour ses déclarations souvent polémiques, s’est imposé sur TKO face à Derrick Lewis dans le deuxième round de l’UFC dans les jardins de la Maison Blanche.

Mais dans la foulée de sa quatrième victoire de suite, il a lancé des propos outranciers, au micro de Joe Rogan, envers Michelle Obama, l’ancienne Première Dame des Etats-Unis.

«Je suis l’homme avec le plan, la bête prête à se régaler», a-t-il d’abord lancé avant de remercier le président Donald Trump pour l’organisation de la soirée et son «Seigneur et Sauveur». Puis il a conclu avec : «Michelle Obama est un homme ! J’ai pas raison, l’Amérique ?». Joe Rogan, surpris, est resté silencieux quelques secondes avant de mettre fin à l’interview.

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Quelques minutes plus tard, Josh Hokit a remis son collier de vainqueur à Donald Trump, qui l’a accepté. Le président des Etats-Unis a même applaudi celui qui venait de remporter son combat. 

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