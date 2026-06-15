UFC Freedom 250 : Ciryl Gane s'impose face à Alex Pereira et redevient champion par intérim chez les poids lourds

Le Français Ciryl Gane a dominé le Brésilien Alex Pereira ce lundi 15 juin lors de l'UFC Freedom 250, organisé à la Maison Blanche, devenant à nouveau le champion par intérim de la catégorie des poids lourds.

Le «Bon Gamin» n'a pas fait dans la dentelle. Opposé dans l'octogone au Brésilien Alex Pereira au sein de la Maison Blanche et sous le regard du président américain Donald Trump, le Français Ciryl Gane a surclassé son adversaire du soir, décrochant un nouveau titre de champion par intérim de la catégorie des poids lourds à l'UFC, après une première ceinture par intérim obtenue en 2021.

It belongs to him 👏@Ciryl_Gane earns the RD2 TKO and becomes the interim heavyweight champ!#UFCWhiteHouse LIVE NOW on @ParamountPlus!



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Après avoir pris les devants dans le premier round face à «Poatan», le combattant français a enchaîné les crochets, faisant vaciller un Alex Pereira qui est apparu sans solutions devant le «Bon Gamin».

Un «title shot» contre Tom Aspinall à Paris ?

Désigné vainqueur par TKO de l'un des deux principaux combats de cet UFC Freedom 250 et récompensé de 425.000 dollars pour avoir réalisé l'une des performances de la nuit, Ciryl Gane obtient un nouveau titre de champion intérimaire dans la catégorie des poids lourds, près de huit mois après le «No Contest» survenu lors de son combat pour le titre face à l'Anglais Tom Aspinall.

Désormais, le Français de 36 ans a les yeux fixés sur un objectif : la ceinture incontestée, avec un nouvel affrontement à venir contre l'Anglais, qu'il a invité à se rendre à Paris afin de régler cette affaire. «Tout le monde le sait déjà : faisons-ça à Paris en septembre», a-t-il déclaré juste après son combat.

Ciryl Gane wants Tom Aspinall in Paris 👀 #UFCWhiteHouse | Stream TNT Sports on HBO Max pic.twitter.com/2G35d8R0uR — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Une proposition qui pourrait devenir réalité : en conférence de presse, Dana White, grand patron de la ligue de MMA, a indiqué vouloir «faire tout (son) possible pour organiser quelque chose de grand, surtout à Paris». «La fanbase là-bas est incroyable. Tous les événements que nous avons organisés ont été fantastiques. Peut-être même dans une très grande salle», a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.