Argentine-Algérie, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Argentine, championne du monde en titre, affronte l'Algérie ce mercredi 17 juin (3h du matin), pour son entrée dans ce Mondial 2026.

Un autre choc. Après Brésil-Maroc et France-Sénégal, les fans de football se voient offrir une autre belle affiche pour ce premier tour de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Algérie ce mercredi (3h du matin).

De retour après avoir raté deux éditions (2018 et 2022), la sélection des Fennecs, qui avait atteint les huitièmes de finale au Brésil en 2014, compte bien marquer les esprits face aux coéquipiers de Lionel Messi.

Et pourquoi pas reproduire ce qu'avait réussi l'Arabie saoudite lors du premier match du Mondial en 2022 au Qatar avec une victoire face à l'Abiceleste (2-1).

Programme TV

Argentine - Algérie

Coupe du monde 2026

Mercredi 17 juin

3h du matin sur beIN SPORTS 1, disponible via My Canal