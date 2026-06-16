Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Argentine-Algérie, Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Fennecs algériens ont parfaitement préparé leur Mondial avec notamment une victoire contre les Pays-Bas en amical. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Argentine, championne du monde en titre, affronte l'Algérie ce mercredi 17 juin (3h du matin), pour son entrée dans ce Mondial 2026.

Un autre choc. Après Brésil-Maroc et France-Sénégal, les fans de football se voient offrir une autre belle affiche pour ce premier tour de la Coupe du monde 2026 entre l'Argentine et l'Algérie ce mercredi (3h du matin).

De retour après avoir raté deux éditions (2018 et 2022), la sélection des Fennecs, qui avait atteint les huitièmes de finale au Brésil en 2014, compte bien marquer les esprits face aux coéquipiers de Lionel Messi. 

Et pourquoi pas reproduire ce qu'avait réussi l'Arabie saoudite lors du premier match du Mondial en 2022 au Qatar avec une victoire face à l'Abiceleste (2-1).

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : le sélectionneur de la Tunisie déjà licencié après la défaite contre la Suède ? Lire

Programme TV

Argentine - Algérie

Coupe du monde 2026

Mercredi 17 juin 

3h du matin sur beIN SPORTS 1, disponible via My Canal

ArgentineAlgérieCoupe du monde 2026Quelle heure quelle chaîneFootball

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe J avec l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie
Hantavirus : des experts argentins jugent la crise «assez bien maîtrisée»
Léon XIV : une visite du pape en Argentine durant l'automne prochain est «hautement probable», selon Javier Milei

Ailleurs sur le web

Dernières actualités