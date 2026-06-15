Coupe du monde 2026 : le sélectionneur de la Tunisie déjà licencié après la défaite contre la Suède ?

Quelques heures après la lourde défaite de la Tunisie contre la Suède (5-1), Sabri Lamouchi, sélectionneur des Aigles de Carthage, pourrait être licencié en pleine Coupe du monde.

Une défaite qui fait très mal. Écrasée à Monterrey, au Mexique, par la Suède (5-1) dimanche pour son premier match à la Coupe du monde 2026, l’équipe de Tunisie pourrait changer de sélectionneur dans les prochaines heures à en croire la presse locale.

Arrivé au mois de janvier dernier sur le banc des Aigles de Carthage, l’ancien international français Sabri Lamouchi pourrait bien être licencié en pleine compétition.

3 défaites en 5 matchs

D’après la radio Mosaïque FM, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire aurait même déjà été «démis de ses fonctions» ce lundi. La décision aurait été prise par des membres du bureau fédéral à l’issue d’une réunion tenue à l’hôtel où réside la sélection dans la foulée de la plus lourde défaite de l’histoire lors d'un Mondial.

Arrivé sur le banc tunisien en janvier au lendemain de la Coupe d’Afrique des nations, l’ancien joueur d’Auxerre et de Marseille compte un triste bilan de 3 défaites, 1 nul, 1 victoire en cinq matchs (11 buts encaissés, 2 inscrits).

Toujours selon les mêmes sources, le successeur de Sabri Lamouchi pourrait être Mondher Kebaïr, qui fait partie du staff actuel, et qui avait déjà occupé le poste de 2019 à 2022. Autre nom évoqué, celui d’Anis Boujelbene, ex-sélectionneur de l’équipe nationale olympique.

Placée dans le groupe F, la Tunisie doit affronter dimanche le Japon avant de finir par les Pays-Bas.