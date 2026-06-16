Coupe du monde 2026 : le Français Hervé Renard nommé sélectionneur de la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi

Au lendemain du limogeage de Sabri Lamouchi à la tête de la Tunisie, le président de fédération a nommé le Français Hervé Renard pour prendre les rênes des Aigles de Carthage en pleine Coupe du monde.

Un changement express. Hervé Renard a été nommé ce mardi à la tête de la sélection de la Tunisie pour prendre la suite de Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après la déroute des Aigles de Carthage contre la Suède (5-1) pour son entrée en lice dans la Coupe du monde à Monterrey, dimanche 14 juin.

Double vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015), l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine lors de la Coupe du monde 2023 et des Jeux olympiques de Paris 2024 était libre depuis la fin de sa deuxième aventure avec l'Arabie saoudite, en avril dernier.

Troisième sélection en trois participations

Après le Maroc en 2018 et l’Arabie saoudite en 2022, le technicien français va diriger une troisième sélection en trois participations à la Coupe du monde.

Selon l'Équipe, Il est attendu ce mardi à 15h30, heure du Mexique, par le vol direct Paris-Monterrey, et devrait diriger, dans la foulée, son premier entraînement à 20 heures, au centre d'entraînement des Rayados du CF Monterrey.

Hervé Renard aura fort à faire. La Tunisie est sommée de réagir dès samedi contre le Japon si elle ne veut pas voir son épopée mexicaine s'arrêter brutalement.